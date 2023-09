https://sputniknews.lat/20230920/desde-drones-hasta-armas-hechas-con-impresoras-3d-el-crimen-mejora-su-tecnologia-en-ecuador-1143773477.html

Desde drones hasta armas hechas con impresoras 3D: el crimen mejora su tecnología en Ecuador

Un atentado con un dron explosivo en una cárcel de Guayaquil volvió a advertir sobre el nivel de tecnología de las bandas, que también incorporan armas hechas... 20.09.2023

Un cuadricóptero industrial se posó con una carga explosiva de 20 kilos sobre el tejado de La Roca, el recinto penitenciario de alta seguridad de la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de atentar contra la vida de miembros de bandas del crimen organizado rivales, durante la jornada del pasado martes 12 de septiembre.Si bien el ataque fue neutralizado por el equipo antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional del Ecuador, volvió a poner el foco en el uso de drones por parte del crimen organizado ecuatoriano. Ya en 2021, una cárcel ecuatoriana había sido atacada con estos artefactos para ultimar a uno de los líderes de la banda de crimen organizado Los Choneros, mediante tres detonaciones de explosivos vía aérea.Luego del incidente, el presidente Lasso informó a través de redes sociales que "los decomisos en las cárceles continuarán, en el marco del Decreto 823 relacionado con el Estado de Excepción", cuyo objetivo es "frenar a las organizaciones criminales y a sus colaboradores corruptos"."El uso de drones ya es bastante conocido en Ecuador. Incluso hace dos años hubo un atentado contra un líder carcelario y ha habido denuncias sistemáticas de que por ahí entran armas y drogas. La pregunta que uno se debe hacer es por qué entran drones y por qué de alguna otra forma el Estado no hace nada", dijo a Sputnik el académico y experto en seguridad ecuatoriano Daniel Pontón.El experto indicó que la economía ilícita en la que se manejan las bandas criminales "hace posible que cada vez utilicen tecnología de mayor alcance y de mayor nivel de sofisticación". En efecto, el dron utilizado para atacar La Roca es de uso agrícola y tiene un costo de 20.000 dólares, de acuerdo a medios locales.Los drones no solo son utilizados por los delincuentes para ataques sino también para el robo de viviendas en diferentes comunidades del país. En abril de 2023 medios ecuatorianos reportaron que vecinos de la urbanización Valle de los Chillos, en el oriente de Quito, denunciaron que drones sobrevolaban las casas para obtener información del terreno y luego cometer hurtos.Pontón remarcó que tanto en las cárceles como en el espacio aéreo existen "las soluciones tecnológicas para inhibir" los vuelos de drones, aunque no han sido utilizadas con efectividad hasta ahora.En declaraciones recogidas por el diario La Hora, el comandante de la Policía del distrito de Tumbaco, en el cantón de Quito, recomendó que los propios vecinos colaboren entre sí para "adquirir inhibidores de señal y bajar inmediatamente estos objetos que sobrevuelan el espacio aéreo de las viviendas de las personas". El agente explicó que comprar los inhibidores no requiere permisos especiales y se puede hacer de forma privada bajo el concepto de que "usted está precautelando la seguridad de su domicilio".El uso de drones parece ser solo uno de los elementos tecnológicos que los grupos criminales ecuatorianos han incorporado en los últimos meses. Fuentes de inteligencia indicaron al medio ecuatoriano Primicias que algunas bandas también utilizan sus propias cámaras y centros de monitoreo e incluso fabrican sus propias armas con impresoras 3D.De acuerdo al informe, la mayoría de la tecnología adquirida por los grupos criminales llega desde el exterior a través de "conexiones internacionales" tejidas con organizaciones extranjeras. Esas alianzas también proveen a las bandas de "capacitaciones" para el uso de las impresoras, las cámaras y los drones.El experto también advirtió que el crecimiento de los grupos criminales puede trascender a Ecuador y ser "un llamado de alerta a muchos países" que comparten problemas similares como "cárceles precarias y llenas de corrupción". Para el especialista, se consolida un modelo de "mafias for export" que puede ser peligroso si tiene una proyección regional. "Se habla ya de la presencia de estos grupos en Perú, posiblemente como en su momento se extendieron las maras en Centroamérica", detalló.

