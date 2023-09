https://sputniknews.lat/20230920/las-criticas-del-padre-de-la-guerra-fria-george-kennan-al-gobierno-de-eeuu-como-leccion-para-hoy-1143920286.html

Las críticas del 'padre' de la Guerra Fría, George Kennan, al Gobierno de EEUU como lección para hoy

Las críticas del 'padre' de la Guerra Fría, George Kennan, al Gobierno de EEUU como lección para hoy

George Kennan (1904-2005) es conocido como un importante colaborador y al mismo tiempo crítico incisivo de la política exterior estadounidense durante la... 20.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-20T18:49+0000

2023-09-20T18:49+0000

2023-09-20T18:49+0000

internacional

política

eeuu

unión soviética (urss)

rusia

intervención

otan

george kennan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/14/1143919653_0:250:2494:1653_1920x0_80_0_0_9f719d8f8ff3a138fabbe691d9391383.jpg

Kennan fue enviado a la Unión Soviética durante la Administración Roosevelt en EEUU y estuvo destinado a Moscú durante los años cruciales de 1944-1946. Aunque no era muy conocido en EEUU, su bajo perfil cambió rápidamente tras la publicación de un famoso artículo en 1947 en la prestigiosa revista Foreign Affairs, en el que solo firmaba como Sr. X.En el artículo, Kennan analizaba intensamente lo que él llamaba las "fuentes de la conducta soviética", en un momento de profunda incertidumbre y debate sobre cómo debía EEUU conducir sus relaciones con la Unión Soviética tras el final de la Segunda Guerra Mundial.Tras haber alcanzado una gran notoriedad por sus trabajos a finales de los años 40, Kennan lamentó la incapacidad de los dirigentes estadounidenses para comprender la sutileza de su pensamiento, repudiando las políticas y prácticas aplicadas por Washington en nombre de la "contención" de la Unión Soviética. A Kennan siempre le interesó utilizar amplios principios realistas para analizar y evaluar la conducta diplomática de la Casa Blanca, y no solo sus fundamentos idealistas y pseudomorales. Desilusionado con la política exterior estadounidense, Kennan creía que la política internacional debía evolucionar hacia el establecimiento de un sistema multipolar centrado en Europa y no precisamente un sistema bipolar basado en el dominio de dos superpotencias nucleares. En resumen, para Kennan la estabilidad internacional dependía de la recreación de un orden multipolar más polifacético, que había quedado destruido como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. En concreto, sostenía que EEUU tenía que usar su enorme poderío económico para ayudar a restablecer a Europa y Japón como grandes potencias, de modo que la carga de equilibrar el poder de la Unión Soviética pudiera ser compartida por otros actores del sistema.Además, en su opinión, los objetivos de la contención debían limitarse únicamente a la defensa y restauración de zonas cruciales para EEUU, es decir, no había necesidad de que los norteamericanos intervinieran en cualquier parte del globo para contener la supuesta amenaza del "comunismo". Kennan creía que había que "contener" a la Unión Soviética de forma inteligente y no agresiva, para que su atractivo ideológico para otros estados disminuyera con el tiempo.Con ello, la Unión Soviética se convertiría en una gran potencia más moderada, si Moscú no veía una amenaza militar directa a su seguridad por parte de los países fronterizos con Rusia, por ejemplo.A diferencia de otros creadores de opinión de su época, Kennan nunca creyó al 100% en el supuesto "gran designio" comunista de conquistar el mundo. Es de esta constatación de donde se deriva su valoración más razonada de la situación en Europa a finales de la década de 1940 y en los años siguientes. Conviene recordar que en aquella época EEUU disfrutaba de un monopolio nuclear que inspiró a Truman y a algunos de sus asesores la creencia de que las armas atómicas podían utilizarse para intimidar a Stalin y lograr importantes concesiones soviéticas a las exigencias norteamericanas, las que Kennan veía como un chantaje.En segundo lugar, aunque el Plan Marshall de ayuda norteamericana a Europa estaba en consonancia con el énfasis que Kennan ponía en la ayuda económica al continente, le decepcionó el lenguaje utilizado en la formulación de la Doctrina Truman en 1947, que parecía comprometer a EEUU a apoyar a cualquier régimen —incluso a los dictatoriales— con el argumento de hacer frente a la "subversión comunista".El resultado fue el apoyo estadounidense a varios golpes de Estado en todo el mundo, incluida la propia América Latina. Sin embargo, las prisas de EEUU por garantizar la presencia de Alemania en la alianza occidental, lo que requirió la presencia de tropas estadounidenses en territorio de ese país (situación que se mantiene hasta hoy) y la posterior inclusión del país en la OTAN, acabaron por enemistar definitivamente a Occidente y Moscú.En lugar de intentar presentar una visión más equilibrada de la situación en Europa a mediados de la década de 1940, los políticos de Washington prefirieron asustar al pueblo estadounidense con la "amenaza del comunismo soviético" para justificar la futura intervención directa de EEUU en los asuntos internos de otros Estados.En cualquier caso, la formulación original de la política de contención de Kennan fue gradualmente distorsionada por la Casa Blanca, que prefirió adoptar la vía del militarismo en Europa y la provocación abierta a la Unión Soviética en su vecindad inmediata e incluso en algunas partes de Asia.No por casualidad, a mediados de la década de 1960, Kennan criticó duramente la política exterior estadounidense en Vietnam, en nombre de ideales abstractos como la libertad y la democracia, en un país que tenía poca o ninguna importancia estratégica o práctica para la seguridad estadounidense.Tales ideales, según Kennan, podrían promoverse mejor si EEUU se concentrara en ser un ejemplo para el resto del mundo y se abstuviera de intentar imponer sus ideales a otros Estados mediante la fuerza y el chantaje.Al fin y al cabo, una política exterior moralista interfería precisamente con un cálculo más racional del interés nacional estadounidense basado en tendencias a largo plazo y en la defensa del equilibrio de poder con otros actores del sistema, especialmente los rusos.En conjunto, las críticas de George Kennan al Gobierno estadounidense de su época siguen siendo válidas hoy en día, y podrían —de haber sido tenidas en cuenta— haber evitado muchos de los problemas actuales que afectan a Moscú y Occidente.Las opiniones expresadas en este artículo pueden no coincidir con las del equipo editorial de Sputnik.

https://sputniknews.lat/20230117/en-2022-rusia-y-estados-unidos-dejaron-de-fingir-y-de-llamarse-socios-1134735569.html

https://sputniknews.lat/20230504/robert-f-kennedy-jr-eeuu-no-ha-escuchado-a-rusia-por-sus-ambiciones-geopoliticas-1138994696.html

https://sputniknews.lat/20200122/como-eeuu-injirio-urss-anos-1090210630.html

eeuu

unión soviética (urss)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Valdir da Silva Bezerra https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/02/1143305018_0:0:400:400_100x100_80_0_0_1c5da4030007196b7a38713a6e2fc932.png

Valdir da Silva Bezerra https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/02/1143305018_0:0:400:400_100x100_80_0_0_1c5da4030007196b7a38713a6e2fc932.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Valdir da Silva Bezerra https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/02/1143305018_0:0:400:400_100x100_80_0_0_1c5da4030007196b7a38713a6e2fc932.png

política, eeuu, unión soviética (urss), rusia, intervención, otan, george kennan