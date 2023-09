https://sputniknews.lat/20230920/pacificadores-rusos-mediaran-en-las-negociaciones-entre-azerbaiyan-y-nagorno-karabaj-1143929890.html

Pacificadores rusos mediarán en las negociaciones entre Azerbaiyán y Nagorno Karabaj

Pacificadores rusos mediarán en las negociaciones entre Azerbaiyán y Nagorno Karabaj

MOSCÚ (Sputnik) – El presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvo una charla telefónica con el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y declaró que las... 20.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-20T19:19+0000

2023-09-20T19:19+0000

2023-09-20T19:23+0000

📰 conflicto por nagorno karabaj

vladímir putin

azerbaiyán

nagorno karabaj

nikol pashinián

bakú

política

defensa

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/0f/1143742212_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_d244cf05f04567d1da92f9e26650f11a.jpg

La conversación telefónica se efectuó a instancias de las autoridades de Armenia. El líder ruso, asimismo, destacó que, pese a las difíciles condiciones, los pacificadores rusos cumplen eficazmente sus tareas en Nagorno Karabaj."A pesar de las difíciles condiciones, el contingente de paz ruso sigue cumpliendo eficazmente las tareas asignadas y brinda ayuda a la población civil y a los refugiados, recurriendo a la asistencia de los médicos militares", señaló Putin.Las partes expresaron su confianza en que la situación empiece a cambiar hacia la desescalada y la estabilización, agregó el comunicado del Kremlin.El 19 de septiembre, el Ministerio de Defensa azerbaiyano informó del inicio de "medidas antiterroristas de carácter local" para restablecer el orden constitucional en Nagorno Karabaj. Bakú afirmó que estaban inutilizando las posiciones de las Fuerzas Armadas armenias, pero que no estaban atacando a civiles ni a infraestructuras.Ereván, por su parte, subrayó que el Ejército Republicano no tiene unidades ni equipos en Karabaj. El primer ministro armenio calificó de inaceptables los intentos de implicar a Armenia en una escalada militar y pidió a las fuerzas de paz rusas que actuaran, haciendo un llamamiento similar a la comunidad internacional. Un poco después, las así llamadas autoridades de la autoproclamada República de Nagorno Karabaj pidieron cesar inmediatamente el fuego y entablar conversaciones con Bakú.Este 20 de septiembre, con la mediación del mando del contingente ruso de mantenimiento de la paz, se llegó a un acuerdo entre la parte azerbaiyana y los representantes de Nagorno Karabaj sobre el cese total de las hostilidades en la región. A su vez, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, informó que Armenia tomó nota de la última decisión de las autoridades de Nagorno Karabaj de negociar con Azerbaiyán.Por su parte, Moscú destacó que las acusaciones de Ereván, de que Rusia no cumple sus obligaciones sobre Nagorno Karabaj, son infundadas. Según el Kremlin, tras el reconocimiento por Armenia, Bakú dirige de jure la operación en su territorio.Para evitar el derramamiento de sangre y el cumplimiento de las normas del derecho humanitario, se mantiene una cooperación permanente con Bakú, Ereván y Stepanakert.

https://sputniknews.lat/20230920/defensa-rusa-mueren-militares-rusos-de-las-fuerzas-de-paz-en-el-bombardeo-en-nagorno-karabaj-1143921330.html

azerbaiyán

nagorno karabaj

bakú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 conflicto por nagorno karabaj, vladímir putin, azerbaiyán, nagorno karabaj, nikol pashinián, bakú, política, 🛡️ zonas de conflicto