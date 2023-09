https://sputniknews.lat/20230920/polonia-profundiza-su-distanciamiento-con-kiev-tenemos-que-velar-por-nuestros-intereses-1143928120.html

Polonia profundiza su distanciamiento con Kiev: "Tenemos que velar por nuestros intereses"

El presidente polaco, Andrzej Duda, volvió a criticar al Gobierno de Volodímir Zelenski por su manejo de la disputa por granos ucranianos, que Varsovia acaba... 20.09.2023

"No podemos permitir que el grano ucraniano se venda en el mercado polaco sin ningún control", dijo el mandatario europeo en una entrevista el martes 19 de septiembre transmitida en la señal Bloomberg Television. "También tenemos nuestros propios ciudadanos, tenemos que velar por sus intereses"."Es una lástima que nuestros vecinos ucranianos no quieran entender eso", añadió.Vale recordar que la tensión entre Kiev y Varsovia ha crecido dramáticamente en las últimas horas luego de que el lunes 18 de septiembre Ucrania presentó una demanda ante la Organización Mundial de Comercio contra Polonia, Hungría y Eslovaquia por su decisión de prohibir la importación de productos de su país.En ese sentido, Duda admitió en la entrevista que "por supuesto" había una fatiga en la ciudadanía con respecto a Ucrania, ya que "muchos polacos han sacrificado mucho para ayudar a sus vecinos", añadiendo que había "muchos problemas diferentes" con el país, incluyendo "problemas entre personas", en lo que lo que podría ser una clara referencia a Zelenski.El Gobierno de Duda, que ha sido uno de los principales aliados europeos de Kiev, había explicado ya en otras ocasiones que la medida restrictiva ante el grano ucraniano tenía como objetivo proteger a los agricultores de su país, que advirtieron que corrían el riesgo de quebrar debido a la importación de toneladas de cereal barato desde el vecino europeo.Unas horas antes de sus declaraciones a Bloomberg, el presidente de Polonia, hablando ante la prensa durante su visita a Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas, había comparado a Kiev con una persona que se ahoga y puede arrastrar a los demás al fondo con ella.En un mismo tono desafiante, el ministro para Asuntos de Europa del Gobierno polaco, Szymon Szynkowski vel Sek, advirtió que a la luz de la demanda ucraniana Varsovia podría poner fin a su apoyo a Kiev, considerado un aliado clave, ya que Polonia ha sido un punto de tránsito para las armas que Ucrania recibe de sus socios occidentales.A medida que se acercan las elecciones parlamentarias en Polonia, previstas para el 15 de octubre, el gobierno de Andrzej Duda y su partido Ley y Justicia han buscado distanciarse de Kiev, con la intención de ganar el voto de las comunidades rurales, que se han visto afectadas por el flujo de productos ucranianos en el país.Con ello también han buscado aplacar el creciente descontento en la sociedad polaca por el exorbitante costo económico de apoyar a Ucrania, que ha provocado el desfinanciamiento de muchas áreas.Asimismo, el gobierno de Polonia dijo el lunes 18 de septiembre que está analizando no extender el apoyo a los refugiados el próximo año, luego de aceptar más de 2 millones de migrantes ucranianos en el país desde el 2022, y el propio Duda declaró recientemente que no hay perspectivas para el ingreso de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el corto plazo.

