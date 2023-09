https://sputniknews.lat/20230920/una-nina-de-lugansk-pide-a-la-onu-detener-ataques-ucranianos-contra-ciudades--video-1143914886.html

Una niña de Lugansk pide a la ONU detener ataques ucranianos contra ciudades | Video

Una niña de Lugansk pide a la ONU detener ataques ucranianos contra ciudades | Video

LUGANSK (Sputnik) — Una niña de Lugansk, Faina Savenkova, grabó un vídeo dirigido a los miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de la Naciones... 20.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-20T17:23+0000

2023-09-20T17:23+0000

2023-09-20T17:33+0000

defensa

ucrania

lugansk

onu

rusia

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🟠 video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/1f/1142098809_0:69:1083:678_1920x0_80_0_0_db80785c0bcc4919bfac5b12de2a400a.png

La niña enfatizó que esta escuela sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, pero ya no puede ser restaurada del mismo modo que es imposible devolver la vida a los niños de cuyas muertes es culpable Ucrania. Savenkova solicitó a la ONU que dejara de suministrar "armas terribles" a Ucrania para detener las matanzas. En la primavera boreal de 2021, cuando Savenkova tenía 12 años, grabó el primer vídeo en el que pedía a la ONU no olvidar que los niños de Donbás tienen derecho a una infancia y a una vida pacífica. En el otoño de aquel año, el polémico sitio web ucraniano Mirotvorets (Pacificador), que desde 2014 recopila información sobre "enemigos de Ucrania", incluyó a la niña en su lista. Lugansk se independizó de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año y en septiembre de 2022 se incorporó junto con Donetsk y las provincias de Jersón y Zaporozhie, al territorio ruso tras sendos referendos. Los cuatro territorios declararon que buscan adherirse a Rusia para garantizar la seguridad de sus habitantes y frenar los ataques del Gobierno ucraniano, con las armas suministradas por Estados Unidos y otros países de la OTAN.

https://sputniknews.lat/20230713/la-sangre-en-las-paredes-dentro-de-las-camaras-de-torturas-de-ucrania-1141520307.html

ucrania

lugansk

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, lugansk, onu, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🟠 video