AMLO cancela visita a EEUU por tensiones con Perú: "No queremos participar en eso"

AMLO cancela visita a EEUU por tensiones con Perú: "No queremos participar en eso"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no viajará a Estados Unidos a mediados de noviembre con motivo del Foro de Cooperación... 21.09.2023, Sputnik Mundo

"No voy a asistir [a la reunión de San Francisco] porque no tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia-Pacífico. No queremos participar en eso, con todo respeto. Me mandó a invitar el presidente [estadounidense] Joe Biden", dio a conocer en su conferencia de prensa.Sin embargo, el mandatario mexicano reiteró la invitación a su homólogo estadounidense para visitar México en los próximos meses y conocer diversas obras a lo largo del país."Lo estoy invitando también a visitar Salinas Cruz por el Tren Transístmico, y el Tren Maya. Viene él o voy yo a tratar temas de desarrollo, migración, narcotráfico, todos temas de agenda bilateral, pero no puedo ir por esa razón a Washington. Son muy buenas las relaciones con EEUU", agregó.Además, López Obrador comentó que, en caso de no poder reunirse con Biden en noviembre próximo, podrán encontrarse en enero del próximo año para la Cumbre de América del Norte, donde también participa Canadá, país gobernado por el primer ministro Justin Trudeau.Desde diciembre de 2022, cuando el expresidente peruano Pedro Castillo fue destituido y detenido tras disolver el Congreso, el mandatario mexicano ha estado en constante fricción con el Gobierno de Dina Boluarte, al que tildó de espurio."Lo estoy invitando también a visitar Salinas Cruz por el Tren Transístmico, y el Tren Maya. Viene él o voy yo a tratar temas de desarrollo, migración, narcotráfico, todos temas de agenda bilateral, pero no puedo ir por esa razón a Washington. Son muy buenas las relaciones con EEUU", agregó, pero finalmente quedará en manos de Perú.

