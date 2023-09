https://sputniknews.lat/20230921/brasil-entre-el-auge-de-los-brics-y-un-consejo-de-seguridad-de-la-onu-en-reforma-1143934564.html

Brasil, entre el auge de los BRICS y un Consejo de Seguridad de la ONU en reforma

Brasil, entre el auge de los BRICS y un Consejo de Seguridad de la ONU en reforma

El Gobierno de Brasil contin√ļa reclamando una reformulaci√≥n del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que permita la incorporaci√≥n de nuevos miembros permanentes. Durante la 78¬į Asamblea General, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva asegur√≥ que el Consejo "est√° perdiendo progresivamente su credibilidad" y que "su fragilidad" se deriva de las acciones de sus actuales miembros permanentes: Rusia, China, Reino Unido, Estados Unidos y Francia.El mandatario brasile√Īo advirti√≥ de una "necesidad urgente" de reformar el Consejo para otorgarle mayor representatividad y eficacia. La solicitud ha sido un pedido hist√≥rico de Brasil y re√ļne el inter√©s de las India, Alemania y Jap√≥n, que tambi√©n buscan un puesto fijo dentro de esa mesa de Naciones Unidas.De todos modos, el experto consider√≥ que el pedido brasile√Īo se da en un contexto concreto, debido que "responde a una intenci√≥n de la pol√≠tica exterior que apela m√°s a la multilateralidad, a un sistema multipolar".Brasil re√ļne una amplia experiencia como miembro no permanente en el Consejo, ya que ocup√≥ ese rol una decena de oportunidades, convirti√©ndose as√≠ en el pa√≠s latinoamericano con m√°s participaci√≥n en la interna del √≥rgano. Durante 2023 participa como uno de los 10 miembros no permanentes, que integran el Consejo pero no cuentan con derecho a veto, un poder ejercido exclusivamente por los cinco miembros fundadores."Brasil ya se ha desempe√Īado como miembro no permanente y ha podido liderar discusiones que pasan por temas de mantenimiento de la paz, de promoci√≥n de atenci√≥n humanitaria y de derechos humanos, tambi√©n cuestiones sobre derechos de las mujeres y recientemente ya sobre temas de acci√≥n clim√°tica y protecci√≥n de ecosistemas estrat√©gicos", explic√≥ Prieto.Sin embargo, para poder cambiar su rol dentro del propio consejo securitario de Naciones Unidas una de las estrategias llevadas adelante por Lula es intentar que China y Rusia apoyen esta agenda de reformas a la interna del √≥rgano, sostuvo el experto. A pesar de ello, el presidente estadounidense Joe Biden estuvo de acuerdo en la necesidad de incorporar "m√°s voces y m√°s perspectivas en la mesa".Prieto record√≥ que desde Brasil hay especial inter√©s en acceder a un lugar dentro del Consejo junto con el resto de los miembros de los BRICS que no tienen participaci√≥n en el √≥rgano de alto nivel ‚ÄĒla India y Sud√°frica‚ÄĒ. Desde EEUU, en tanto, se busca la ampliaci√≥n para sumar a Alemania y Jap√≥n.Si bien consider√≥ que la incorporaci√≥n de Brasil al Consejo a√ļn es una inc√≥gnita, valor√≥ que el gigante sudamericano no descuide otros √°mbitos importantes de las relaciones internacionales, como los BRICS. "Brasil est√° siguiendo la estrategia correcta: fortalecer los BRICS y seguir con un discurso importante de mediar los conflictos del planeta", enfatiz√≥.El analista repas√≥ que, de incorporarse como nuevo miembro permanente, se desconoce a√ļn si Brasil contar√° con la misma posici√≥n que el resto de los pa√≠ses fundadores. El desarrollo brasile√Īo en materia de defensa y su condici√≥n de pa√≠s no poseedor de armas nucleares ya supondr√≠a una situaci√≥n de desigualdad frente al resto de las potencias.Sim√Ķes remarc√≥ que si Brasil fuera aceptado deber√≠a tener "el mismo peso que el resto de los miembros o todo el Consejo perder√≠a la importancia como espacio de decisiones". Sin embargo, consider√≥ que dotar a Brasil de tal posici√≥n pondr√≠a a EEUU en una situaci√≥n inc√≥moda.Prieto, en tanto, opin√≥ que la reformulaci√≥n deber√° someterse al debate entre dos perspectivas de pol√≠tica exterior: por un lado, la que se busca desde los BRICS a favor de la multilateralidad y la multipolaridad, y por otro la que obedece a los intereses de EEUU y la Uni√≥n Europea en pos de "conservar la hegemon√≠a de Occidente sobre la toma de decisiones desde el Consejo". En este marco, es importante la incidencia que puedan llegar a tener bloques como el G7 ‚ÄĒReino Unido, Alemania, Jap√≥n, Estados Unidos, Canad√°, Italia y Francia‚ÄĒ y el BRICS.Prieto sostuvo que este factor es "clave" en la discusi√≥n de la reforma del Consejo y desliz√≥ que el proyecto tambi√©n deber√≠a abarcar organismos multilaterales financieros, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

