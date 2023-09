https://sputniknews.lat/20230922/brasil-fallo-a-favor-de-pueblos-indigenas-es-muy-positivo-porque-sienta-precedente-1144012565.html

Brasil: fallo a favor de pueblos indígenas es "muy positivo" porque sienta precedente

Brasil: fallo a favor de pueblos indígenas es "muy positivo" porque sienta precedente

En un hecho histórico, la Justicia en Brasil falló en contra de reducir las reservas indígenas y las tierras ancestrales en la Amazonía. En otro orden... 22.09.2023, Sputnik Mundo

En Brasil, el Supremo Tribunal Federal falló contra la tesis del marco temporal que obligaba a reducir las reservas indígenas y las tierras ancestrales en la Amazonía.La Corte rechazó de esta forma la presentación de las entidades rurales que querían que no se reconocieran las tierras indígenas reivindicadas tras la Constitución de 1988.La votación por este caso demoró cuatro años, período en el cual hubo masivas movilizaciones en todo el país organizadas por los movimientos indígenas, que actualmente reúne a poco más de un millón de habitantes, pero que cuenta con un importante respaldo ciudadano.El relator del caso, Edson Fachin, sostuvo que el derecho de los pueblos indígenas a la tierra es anterior a la creación del Estado y agregó que este derecho no debe definirse en ningún marco temporal.Por su parte el juez Fachin recordó que la Constitución define los derechos indígenas como "fundamentales" y dice que los pueblos tienen "derechos originarios sobre las tierras que ocupan".Desde el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hubo una fuerte oposición a la tesis de los ruralistas, al punto de que el actual Ejecutivo fue el primero en la historia del gigante sudamericano en instalar un Ministerio de Pueblos Originarios.En Órbita entrevistó a Augusto Ruas, doctor en Economía y coordinador del curso de Economía de la Facultad de Campinas.El experto afirmó que este fallo es "una noticia muy positiva" para los pueblos originarios porque además sienta un precedente y agregó que esta resolución le aplicó "un duro golpe" a los planes expansionistas del agronegocio vinculado al expresidente Jair Bolsonaro.El analista agregó que "el agronegocio respalda su defensa ante la incertidumbre sobre las propiedades agrícolas", porque "actualmente, existen muchos casos en los que los indígenas solicitan derechos sobre las áreas ocupadas por la agroindustria"."Su argumento es que deberían ser reconocidos como ilegales porque tradicionalmente han pertenecido a la ocupación de los pueblos originarios, nuestra historia está marcada por la violencia contra esta población", manifestó.En esta edición de En Órbita, además, abordamos la decisión del Parlamento venezolano que aprobó una moción de urgencia para convocar a un referendo consultivo nacional sobre el territorio del Esequibo.La propuesta fue realizada por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, quien explicó que la iniciativa responde a las declaraciones del Gobierno de EEUU en apoyo al "derecho soberano de Guyana a desarrollar sus recursos" y al respaldo de Washington a la participación de la compañía ExxonMobil en la explotación de los recursos.En declaraciones a En Órbita, el analista venezolano Franco Vielma, sostuvo que su país definió con esta decisión "enviar una respuesta nacional a gran escala para dejar en claro que no renunciará a sus derechos históricos sobre este territorio".Y explicó que la idea es que, a través de esta vía del voto directo, "los ciudadanos refuercen el reclamo de su nación sobre el Esequibo".En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

