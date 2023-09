¿Cómo Occidente ayudó a Kiev a lanzar un ataque con misiles contra Sebastopol?

https://sputniknews.lat/20230922/como-occidente-ayudo-a-kiev-a-lanzar-un-ataque-con-misiles-contra-sebastopol-1144008217.html

Aunque EEUU a煤n no ha entregado sus misiles bal铆sticos con un alcance de 300 kil贸metros, Dandikin afirma que "son m谩s f谩cil contrarrestar", mientras que los Storm Shadow constituyen armas "bastante insidiosas". El experto record贸 que en agosto de 2023 las tropas ucranianas las usaron para atacar el puente de Chongar, que conecta Crimea y la regi贸n de Jers贸n.Dandikin denunci贸 que los ataques ucranianos "se elaboran con la ayuda de patrocinadores" occidentales, que proporcionan a Kiev datos de inteligencia desde los drones de reconocimiento de EEUU, la aviaci贸n estrat茅gica que sobrevuelan las zonas cercanas, y sat茅lites en 贸rbitas bajas. De acuerdo con su punto de vista, los "patrocinadores" militares occidentales de Kiev tienen en cuenta muchos factores a la hora de planificar ese tipo de ataques. "Planean c贸mo eludir nuestras defensas a茅reas y distraerlas. Todo se tiene en cuenta: cu谩ntos misiles hay en nuestros sistemas de defensa a茅rea, cu谩nto tardan en recargarse, etc.", explic贸 el experto militar ruso. Por consiguiente, el capit谩n de nav铆o de la reserva de la Armada de Rusia se帽al贸 que los militares rusos deben analizar de d贸nde se lanzan los ataques y observar m谩s de cerca a las fuerzas ucranianas que permanecen en la ciudad de Odesa. "Atacan, seg煤n tengo entendido, principalmente desde el sur de Ucrania, desde Odesa", sugiri贸 el experto."Debemos tener en cuenta que esto es probablemente lo 煤nico de lo que [los ucranianos] son capaces ahora en la situaci贸n en la que fracas贸 su contraofensiva. Esto significa asestar golpes a nuestros territorios, bombardear la regi贸n de Briansk, B茅lgorod, Kursk. Esto significa asestar golpes a la regi贸n de Jers贸n, la regi贸n de Zaporozhie, incluida la central nuclear, y, en consecuencia, atacar las sufridas Donetsk y G贸rlovka. Aqu铆 no escatiman municiones, aunque siempre se quejan de que no tienen suficientes", plante贸 el experto ruso.El 22 de septiembre, el cuartel general de la Flota rusa del mar Negro en Sebastopol, en la pen铆nsula de Crimea, fue blanco de un ataque con misiles, inform贸 el gobernador, Mija铆l Razvozh谩yev. Los residentes de Sebastopol, en particular, reportaron haber visto explosiones en el cielo y humo. Por su parte, el jefe de la rep煤blica, Sergu茅i Axi贸nov, comunic贸 que la defensa antia茅rea de Rusia derrib贸 varios misiles de crucero sobre la pen铆nsula.El Ministerio de Defensa de Rusia responsabiliz贸 a Kiev del ataque al cuartel de la Flota del mar Negro e inform贸 de un militar desaparecido.Los drones ucranianos intentan atacar peri贸dicamente Sebastopol, la base principal de la Flota del Mar Negro, as铆 como otras instalaciones de la pen铆nsula de Crimea. Han sido atacados el cuartel general ruso de la Flota del Mar Negro en la ciudad, instalaciones energ茅ticas y aer贸dromos militares. La mayor铆a de los drones fueron derribados por los sistemas de defensa antia茅rea.

