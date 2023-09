https://sputniknews.lat/20230922/los-socios-de-zelenski-lo-estan-abandonando-despavoridos-1143971494.html

Los socios de Zelenski lo están abandonando despavoridos

En el breve lapso de pocos días, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recibió una andanada de golpes de parte de sus propios socios, esos que le... 22.09.2023

Disparos a la línea de flotación de KievLos socios de Zelenski lo están abandonando en estampida. Salen despavoridos como alma que lleva el diablo. Casi todos empiezan a saltar de ese barco, donde dentro de poco no le quedarán ni los violinistas para tocarle 'Cerca de ti, oh Dios', tal como tocaron los violinistas mientras se hundía el Titanic.Pero empecemos por la 78ª Asamblea General de Naciones Unidas, donde el discurso de Zelenski se centró en gran parte –aunque sin dar nombres– en los países de América Latina, África y Asia que permanecen neutrales en el conflicto, a quienes instó a apoyar una propuesta de paz ucraniana de 10 puntos. Esa propuesta que, entre otras cosas, busca que las fronteras de Ucrania vuelvan a ser las de 1991.En este sentido, hubo una respuesta contundente del presidente de Colombia, Gustavo Petro, precisamente desde la tarima de la Asamblea General de la ONU respecto a ese órdago de Zelenski. Petro disparó contra quienes convocan a los latinoamericanos a ir a la guerra: "Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Iraq, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina".Mientras, el mandatario de EEUU, Joe Biden, quiso demostrar, a medias, que Zelenski no está solo en este barco. Denunció "la agresión rusa frente al mundo" y utilizó su intervención en la ONU para hacer un llamado urgente a unirse en torno a Ucrania, un mensaje apremiante dirigido tanto a los socios globales como a los locales."EEUU ha demostrado a través de la historia que ellos se pueden aliar con el peor tirano o con el mayor demócrata, según lo que les convenga en ese momento. A EEUU no le molesta un Gobierno autoritario si se pliega a la línea de política exterior que tiene Washington", sentencia el Dr. en Geopolítica Rolando Dromundo.Pero esto parece quedar sólo en un vano intento de sostener el apoyo del Occidente colectivo a Ucrania. Las jarras de agua fría para Zelenski ya habían empezado a sucederse antes de su intervención en la ONU.En vísperas de la Asamblea en la ONU, Ucrania presentó una demanda ante Organización Mundial del Comercio [OMC] contra Polonia, Hungría y Eslovaquia por su decisión unilateral de prorrogar la prohibición de importar productos agrícolas ucranianos. Al respecto, el viceministro de Economía de Ucrania, Taras Kachka, declaró: "Es importante demostrar que estas acciones son legalmente incorrectas". "Estas prohibiciones arbitrarias son ridículas [...] Creo que Hungría está haciendo una declaración política de que quiere bloquear el comercio con Ucrania y además ignorar por completo a Bruselas", fustigó Kachka.Y este lunes llegó una respuesta desde Bruselas de parte del comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowsk: "Me ha sorprendido bastante que Ucrania haya elegido esta ruta porque el enorme esfuerzo que han hecho los Estados miembro hasta ahora".Entonces, llegó la reacción del propio presidente de Polonia, quien todo este tiempo se ha mostrado como carne y uña con el líder del régimen de Kiev. Andrzej Duda habló contundente y sin tapujos, dirigiéndose a Zelenski. "¿Podemos actuar de forma tal que podamos defendernos de que la persona que se está ahogando nos cause daño? Por supuesto, tenemos que actuar para protegernos del daño que se nos causa, porque si la persona que se ahoga nos causa daño y nos ahoga, no recibirá la ayuda. Así, tenemos que ocuparnos de nuestros intereses, y lo haremos eficaz y decididamente".Pero hay más jarras de agua fría para Zelenski. Y es que debido al descontento de los republicanos en EEUU, se decidió prescindir de la intervención de Zelenski ante ambas cámaras del Congreso. Lo único que pudo rascar el líder ucraniano fueron unas entrevistas marginales y residuales con algunos congresistas.El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien se niega categóricamente a conceder dinero a Ucrania, declaró ante las cámaras de televisión: "¿Fue electo Zelenski al Congreso? ¿Es nuestro presidente? No tengo intenciones de prometerle algo. Tengo preguntas a plantearle: ¿Dónde están los informes sobre el gasto del dinero recibido? ¿Cuál es el plan para lograr la victoria? Creo que es esto lo que quiere saber la sociedad estadounidense", remachó. Según una encuesta realizada por la cadena CNN, un 55% declararon que EEUU debe dejar de ayudar a Ucrania".

