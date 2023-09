https://sputniknews.lat/20230922/rusia-derriba-dos-drones-ucranianos-cerca-de-crimea-1143986381.html

Rusia derriba dos drones ucranianos cerca de Crimea

Rusia derriba dos drones ucranianos cerca de Crimea

MOSCÚ (Sputnik) - Dos drones ucranianos fueron derribados en la noche del 21 al 22 de septiembre sobre el mar Negro cerca de las costas de Crimea y la región... 22.09.2023, Sputnik Mundo

"Los medios de defensa antiaérea destruyeron dos vehículos aéreos no tripulados de Ucrania sobre el mar Negro, cerca de la costa sureste de la península de Crimea y en el distrito de Tuapsé de la región de Krasnodar".El Ministerio de Defensa calificó el incidente como "intento de un ataque terrorista a objetivos en el territorio de la Federación de Rusia".Las noticias de ataques ucranianos con drones a instalaciones situadas en el territorio de Rusia, tanto en las zonas cercanas al campo de batalla, como en la periferia de Moscú, llegan casi a diario últimamente.Anteriormente, en la noche del 20 al 21 de septiembre se frustró un intento del régimen de Kiev de lanzar un ataque terrorista con vehículos aéreos no tripulados del tipo avión contra instalaciones en el territorio de la Federación de Rusia, indicó el Ministerio de Defensa ruso."Los equipos de defensa antiaérea destruyeron 19 vehículos aéreos no tripulados ucranianos sobre las aguas del mar Negro y el territorio de la república de Crimea, y uno sobre cada uno de los territorios de las regiones de Kursk, Bélgorod y Orel", agregó la dependencia.Las regiones rusas limítrofes con Ucrania como Briansk, Kursk y Vorónezh denuncian también regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, lo que obliga a la población a buscar refugio en otros lugares.La región rusa de Bélgorod ha sido la más afectada, con varias incursiones de grupos de sabotaje desde Ucrania en los últimos meses y continuos ataques a municipios fronterizos con el uso de lanzacohetes múltiples, morteros y drones.📷

