El Ejército ruso habría destruido un tanque Leopard con tripulación alemana en Ucrania

Durante otro intento fallido de un "asalto cárnico" de las tropas de Ucrania hacia las posiciones rusas, las FFAA de Rusia destruyeron un tanque Leopard. El... 23.09.2023, Sputnik Mundo

Leguenda profundizó que el conductor del tanque eliminado repitió varias veces que "no era un mercenario, sino un miembro de la Bundeswehr y que toda la tripulación era de la misma unidad".Mientras el militar del Leopard destruido recibía los primeros auxilios de soldados rusos, nombró su brigada y su ubicación. Sin embargo, durante la interrogación, el médico ruso se dio cuenta de que el efectivo había perdido mucha sangre y que la herida era grave, comunicando este hecho a Leguenda. "Le pregunté al médico cuánto tiempo podría vivir [el militar del tanque Leopard destruido] y me respondió que solo unos minutos más. Le comunicó al alemán que la herida era demasiado grave y que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir", añadió.Al enterarse de esto, el militar herido contó que quería mucho a su hijo y a su mujer y que lamentaba haber aceptado venir en Ucrania. Los miembros del Ejército ruso emprendieron un intento de evacuarle, pero perdió la conciencia y murió, relató Leguenda.La contraofensiva ucraniana en las direcciones hacia el sur de Donetsk, Zaporozhie y Artiómovsk empezó el 4 de junio. El 4 de septiembre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, indicó que la contraofensiva ucraniana no se estancó, sino que fracasó.El Ministerio de Defensa de Rusia y varios observadores militares rusos han compartido numerosos videos con equipos ucranianos destruidos, incluyendo los suministrados por Occidente. La mayoría de los tanques de fabricación alemana alcanzados, que fueron mostrados en fotos y videos hasta el momento, pertenecen a las modificaciones 2A4 y 2A6.

