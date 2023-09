https://sputniknews.lat/20230923/occidente-esta-soltando-la-mano-a-zelenski-1144011643.html

Occidente está soltando la mano a Zelenski

La gira que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, emprendió por Norteamérica, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, no tiene nada... 23.09.2023, Sputnik Mundo

Según consideró el medio británico The Guardian, la visita de Zelenski a Washington es muy distinta a la que realizó en diciembre del 2022, cuando fue recibido como un héroe.Los propios medios occidentales reiteran que el líder ucraniano recibió desprecios, reclamos, desplantes de buena parte de la clase política estadounidense. A eso se le suma que un número cada vez mayor de legisladores republicanos, incluidos algunos de los llamados moderados, se oponen a entregar más ayuda a Ucrania, según un reporte realizado con base en declaraciones de varios asambleístas de EEUU.Para colmo, el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, el republicano Kevin McCarthy, declinó la petición del presidente ucraniano para poderse dirigir al Congreso, alegando que no había tiempo suficiente. "Zelenski nos pidió una sesión conjunta; simplemente no teníamos tiempo", dijo el parlamentario a los periodistas."Todo el mundo empieza a percibir que el pelo le huele a quemado [a Zelenski] y nadie se arrima a un futuro perdedor", sentencia al respecto el director del Instituto Español de Geopolítica (IEG), Juan Aguilar.

