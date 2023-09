https://sputniknews.lat/20230923/polonia-mas-que-triplica-las-importaciones-de-fertilizantes-procedentes-de-rusia-1144033456.html

Polonia más que triplica las importaciones de fertilizantes procedentes de Rusia

En julio de 2023, Polonia aumentó más de tres veces las importaciones de fertilizantes nitrogenados desde Rusia, con lo cual Moscú ocupó el segundo lugar en el... 23.09.2023, Sputnik Mundo

Así, en julio de 2022 las empresas polacas compraron fertilizantes a Rusia por solo 6,2 millones de dólares, mientras que en el año 2023 ya lo hicieron por 20,2 millones. Como resultado, las empresas rusas ocuparon el segundo lugar entre los proveedores de estos productos a Polonia, aunque en el mismo período de 2022 eran solamente el sexto.Alemania fue el líder en envíos de fertilizantes a Polonia en julio (22,6 millones de dólares). Lituania ocupó el tercer lugar (13,5 millones de dólares), Finlandia (8,3 millones) y los Países Bajos (8,1 millones) completaron los cinco primeros puestos.Polonia empezó a reducir drásticamente sus compras de fertilizantes rusos en abril de 2022, pero ya en junio del mismo año las importaciones empezaron a crecer nuevamente. A finales de 2022, Varsovia adquirió a Moscú este tipo de productos por valor de 225,1 millones de dólares, frente a los 360 millones de 2021.Cabe destacar que los medios de comunicación polacos no desmienten esta información, señalando que está confirmada por datos oficiales del Consejo de Europa y reconocen que Polonia no puede prescindir de las importaciones de fertilizantes rusos.Al mismo tiempo, aunque los fertilizantes rusos no están sometidos a restricciones, en Polonia se reenvasan en otras bolsas y a menudo se venden como "polacas", agregan medios.A su vez, Estados Unidos también aumentó sus compras de fertilizantes a Rusia de enero a julio de 2023 hasta alcanzar la cifra récord de 944 millones de dólares. En 2023, Rusia será el segundo proveedor de este producto de Estados Unidos.En junio de 2023, Moscú aumentó la producción de fertilizantes un 10,7% frente a junio de 2022, alcanzando los 2,1 millones de toneladas.

