"No a la OTAN, no a la guerra": neerlandeses protestan contra el envío de armas a Ucrania | Video

"Paz con Rusia", "No a la escalada, sí a las negociaciones" y "No a la OTAN, no a la guerra", con estos y otros lemas cientos de personas salieron a las calles... 24.09.2023

"Cada vez acuden más neerlandeses a la manifestación. El número total de participantes era de 100, ahora son 200. Y cada vez se suman más personas (…) Aquí las personas son muy pragmáticas y prácticas. Y cuando se vieron directamente afectados por ello, empezaron a hacerse la pregunta: '¿Para qué necesitamos esto?", expresó a Sputnik Natalia Vorontsova, una de las organizadoras de la manifestación.Otra neerlandesa llamada Irene destacó que era la quinta vez que participaba en una manifestación de este tipo. En su opinión, la situación en Ucrania es difícil, pero la gente que vive en los países de la Unión Europea (UE) solo lo ve desde un lado.El pasado 18 de julio, la ministra de Defensa neerlandesa, Kajsa Ollongren, anunció que el país suministrará en breve a Ucrania vehículos blindados de transporte de personal M-113 reparados. El total de la ayuda militar brindada por Países Bajos a Ucrania alcanzó en julio los 1.900 millones de euros. De acuerdo con los informes del Ministerio de Defensa neerlandés, Ámsterdam transfiere a Kiev armamento pesado, equipos de defensa antiaérea, armas ligeras de pequeño calibre, munición, y también financiaron la compra de tanques Leopard.

