https://sputniknews.lat/20230924/rusia-repele-un-ataque-con-dron-contra-la-provincia-de-tula-1144068081.html

Rusia repele un ataque con dron contra la provincia de Tula

Rusia repele un ataque con dron contra la provincia de Tula

BÉLGOROD (Sputnik) - La defensa antiaérea rusa frustró el domingo un ataque con dron lanzado contra la provincia de Tula, ubicada al sur de Moscú, informó el... 24.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-24T23:31+0000

2023-09-24T23:31+0000

2023-09-24T23:31+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

moscú

ucrania

bélgorod

seguridad

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/05/1139048217_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_78bcd213f654344a0154f1e9dad376df.jpg

"El 24 de septiembre, las fuerzas de defensa aérea tomaron medidas para repeler un ataque con vehículo aéreo no tripulado contra la provincia de Tula", escribió el ente en su cuenta de la red social VK. Según los datos preliminares, un intento frustrado de ataque no causó víctimas ni daños materiales. Más temprano el domingo, el Ministerio de Defensa ruso informó que los sistemas de defensa aérea de Rusia derribaron un vehículo aéreo no tripulado ucraniano sobre la provincia de Briansk. Las noticias de ataques ucranianos con drones a instalaciones situadas en el territorio de Rusia, tanto en las zonas cercanas a la línea de frente, como en la periferia de Moscú, llegan casi a diario últimamente. Las provincias rusas limítrofes con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares.

https://sputniknews.lat/20230924/rusia-abate-un-dron-ucraniano-en-la-provincia-de-briansk-1144066835.html

https://sputniknews.lat/20230924/un-dron-ucraniano-ataca-un-edificio-administrativo-en-la-ciudad-rusa-de-kursk-1144053094.html

moscú

ucrania

bélgorod

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, moscú, ucrania, bélgorod, seguridad, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania