https://sputniknews.lat/20230925/amlo-dara-proteccion-a-xochitl-galvez-y-claudia-sheinbaum-rumbo-al-proceso-electoral-en-mexico-1144088898.html

AMLO dará protección a Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum rumbo al proceso electoral en México

AMLO dará protección a Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum rumbo al proceso electoral en México

La virtual candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, y la coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación del partido... 25.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-25T18:03+0000

2023-09-25T18:03+0000

2023-09-25T18:03+0000

américa latina

política

seguridad

xóchitl gálvez

claudia sheinbaum

andrés manuel lópez obrador

instituto nacional electoral (ine) de méxico

frente amplio por méxico

elecciones presidenciales en méxico (2024)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/19/1144087955_0:117:2791:1687_1920x0_80_0_0_387c9ddc6c6b4c4bc39cedada48ea46b.jpg

"En esta temporada de elecciones, estamos definiendo un plan de protección a posibles candidatos y candidatas. Les puedo adelantar que ya la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le hizo llegar un planteamiento en ese sentido de protección a la señora Xóchitl Gálvez y a la señora Claudia Sheinbaum y quedaron en responder", comentó en conferencia de prensa.El mandatario mexicano agregó que esto no es solo para quienes contiendan a la presidencia, sino a cualquier cargo público que se dispute en 2024.Posteriormente, López Obrador señaló que, a lo largo de la historia de México, las mayores divisiones y violencia ocurren cuando hay un cambio de Gobierno."Siempre en la historia de México, los momentos de más efervescencia, divisiones y violencia, se presentan cuando se dan las transiciones, los cambios, las renovaciones de poderes. Sí hay que estar pendientes y no dar pie a que se enrarezca el ambiente (…) Siempre son las élites, no el pueblo [quien causa este clima]", apuntó.Previo al arranque oficial de las campañas electorales han sido asesinados al menos dos colaboradores de quienes fueron precandidatos del partido oficialista Morena a la presidencia de México.En una entrevista previa con Sputnik, el doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Maximiliano García Guzmán, señaló que la violencia tendrá un papel importante en el proceso electoral de 2024, ya que los grupos delictivos buscarán tomar relevancia."A mi parecer, [quienes perpetraron estos eventos], aquellos que ejercen la violencia tendrán un papel importante en las elecciones. En su lectura, creen que deben ser considerados para la definición de candidaturas, de lo que derivará después en espacios de poder", explicó.Las elecciones presidenciales en México se realizarán el 2 de junio de 2024. En ellas, además de conocer a la persona que relevará en el cargo al mandatario, Andrés Manuel López Obrador, se elegirán a los gobernantes de nueve estados y de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como todos los escaños del Senado de la República (Cámara Alta) y de la Cámara de Diputados (Cámara Baja).En total, el Instituto Nacional Electoral (INE) expuso en su sitio web que las personas votarán por 19.634 cargos a lo largo de los 32 estados de México, convirtiéndose en la jornada electoral más grande de la historia de la nación latinoamericana.

https://sputniknews.lat/20230922/amlo-anuncia-salida-de-funcionarios-federales-para-contender-en-elecciones-de-mexico-en-2024-1144004258.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, xóchitl gálvez, claudia sheinbaum, andrés manuel lópez obrador, instituto nacional electoral (ine) de méxico, frente amplio por méxico, elecciones presidenciales en méxico (2024)