AMLO sobre supuesta presencia de Cártel de Sinaloa en Chiapas: es muy limitada y se está atendiendo

La supuesta presencia de integrantes del Cártel de Sinaloa en Chiapas es muy limitada y el Gobierno atiende esta problemática para proteger a la población... 25.09.2023, Sputnik Mundo

"Hay grupos de delincuencia organizada que, presuntamente, se están disputando el territorio para tener espacios para guardar droga que entra de Centroamérica (…) Afortunadamente, no han habido muchos asesinatos en Chiapas en general, pero hay mucha propaganda (…) [El hecho ocurrido en Chiapas] no es un asunto general, es limitado a una región y ya se está atendiendo", comentó en su conferencia de prensa.De acuerdo con medios locales, el pasado 23 de septiembre una caravana de hombres fuertemente armados, presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, ingresó al poblado ubicado en Frontera Comalapa, Chiapas, estado al sur del país latinoamericano. Esta localidad forma parte de San Gregorio Chamic, cercano a la frontera con Guatemala.En videos que se han viralizado en redes sociales, se observa cómo los pobladores abren paso a varias camionetas en donde viajan decenas de sujetos que portan armas largas. "¡Puro Sinaloa!", se escucha decir a algunas personas, mientras se oyen las bocinas de los autos.Al respecto, el mandatario mexicano expuso que el actuar de la población es por miedo o amenazas de estos grupos delictivos. Ante esta situación, afirmó que se desplegaron más elementos de la Guardia Nacional en la región al sur de México.Además, "estos delincuentes cortaron la luz y no permitieron entrar a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Primero vamos a comenzar con eso, con darle seguridad a los trabajadores para que se reinstale la luz en beneficio de la gente y vamos a estar atentos", destacó.Acerca de este tema, López Obrador apuntó que debido a las elecciones presidenciales en México durante 2024, este tipo de casos serán aún más difundidos por los grupos opositores."Vamos a tener que estar respondiendo, pero al mismo tiempo ayuda a que se entienda el por qué de esta difusión que llega a millones de vistas en redes sociales", dijo al mencionar que casos como el senador de Estados Unidos Bob Menéndez no son tan retomados en los medios de comunicación."No van a decir estos medios de derecha, conservadores, que le encontraron lingotes al senador Bobo Menéndez, que siempre ha estado en contra de nosotros. Eso no lo van a decir, no es nota", reflexionó.

