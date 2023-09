https://sputniknews.lat/20230925/el-mercosur-esta-en-riesgo-con-candidato-argentino-milei-1144093985.html

"El Mercosur está en riesgo con candidato argentino Milei"

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Hadadd, afirmó que la continuidad del Mercado Común del Sur (Mercosur) está amenazada... 25.09.2023, Sputnik Mundo

américa latina

brasil

javier milei

mercosur

Javier Milei fue el candidato más votado en las elecciones primarias argentinas de agosto y sigue siendo el favorito según las encuestas de opinión publicadas hasta el momento. A pesar de que el ministro no se refirió directamente a Milei, quien se pronunció en varias ocasiones en contra del Mercosur, Haddad inducó que es necesario finalizar el acuerdo comercial del bloque con la Unión Europea. En 2019, tras casi dos décadas de negociaciones, el Mercosur y la UE llegaron a un principio de acuerdo, pero desde entonces han surgido reticencias y no pudo ser ratificado. Una de las mayores exigencias de la UE es en materia ambiental. Este año, el bloque europeo envió al Mercosur un documento adicional que incluye sanciones por no cumplir con metas ambientales y expresa su preocupación por la deforestación de la Amazonía.

brasil

brasil, javier milei, mercosur