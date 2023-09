https://sputniknews.lat/20230926/diputada-canadiense-pone-en-entredicho-los-argumentos-de-autoridades-por-homenaje-a-veterano-nazi-1144104662.html

Diputada canadiense pone en entredicho los argumentos de autoridades por homenaje a veterano nazi

Diputada canadiense pone en entredicho los argumentos de autoridades por homenaje a veterano nazi

WASHINGTON (Sputnik) - La diputada canadiense Melissa Lantsman puso en entredicho las afirmaciones de las autoridades de su país de que no sabían del pasado... 26.09.2023, Sputnik Mundo

El viernes, Yaroslav Hunka, un veterano nazi ucraniano de 98 años que luchó en las filas de la 14ª División de Granaderos Waffen de las SS nazis contra la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, recibió dos veces una ovación de pie por parte de toda la legislatura canadiense. El domingo, el presidente del Parlamento canadiense, Anthony Rota, alegó que no sabía los detalles de la biografía del nazi Hunka y pidió disculpas por lo sucedido. Lantsman denunció que el Gobierno de Trudeau oculta la verdad respecto a este escándalo o Rota es simplemente el "chivo expiatorio" de esta historia. "Agregue esto a la lista de disculpas que el primer ministro debe dar al Parlamento", enfatizó. Antes, el líder de la oposición canadiense, Pierre Poilievre, también exigió una disculpa personal de Trudeau y "no echarle la culpa a otros como suele hacer". Desde Polonia exigieron una disculpa de Trudeau por invitar a un ultranacionalista ucraniano que sirvió a las órdenes de Hitler. En tanto, Rusia también expresaron su indignación por el homenaje de Canadá al veterano nazi ucraniano. El portavoz del Kremlin dijo que "la memoria debe ser preservada en relación con los nazis. Sin importar la edad que tengan, estos crímenes no prescriben".

