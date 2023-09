https://sputniknews.lat/20230926/el-famoso-viajero-ruso-koniujov-cruzara-el-pacifico-en-un-catamaran-con-paneles-solares-1144108630.html

El famoso viajero ruso Kóniujov cruzará el Pacífico en un catamarán con paneles solares

MOSCÚ (Sputnik) — El famoso viajero ruso Fiódor Kóniujov planea cruzar el Pacífico por primera vez en la historia en un catamarán impulsado por energía solar...

"Me voy por seis meses, mi programa incluye el estudio de los microplásticos en el océano. Viajaré en un catamarán con paneles solares", dijo Kóniujov en una comparecencia ante la prensa. En la página web del viajero se precisa que Kóniujov será el primero en cruzar el océano Pacífico en solitario en un catamarán con paneles solares. En la primera etapa la expedición cruzará el Atlántico desde las Canarias a las islas del Caribe. La segunda fase comprende la travesía de Chile a Australia a través del Pacífico. En su recorrido Kóniujov hará transmisiones en directo desde el mar y un monitoreo científico ecológico diario de las aguas del océano, registrando la presencia o la ausencia de microplásticos. La construcción del catamarán con los paneles solares finalizará antes de fin de año. Kóniujov subrayó que sus expediciones siempre incluyen un programa científico, pero los medios de comunicación con frecuencia no lo mencionan en sus notas. "Aún no aterrizo y todos saben que rompí una marca mundial. En cuanto al programa científico, entrego los datos, los estudian y después de medio año publican un folleto (...) que solo interesa a los científicos, a un círculo pequeño", consignó el viajero.

