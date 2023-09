https://sputniknews.lat/20230926/el-sabotaje-contra-los-nord-stream-por-que-occidente-aun-no-puede-nombrar-al-culpable-1144115538.html

El sabotaje contra los Nord Stream: ¿por qué Occidente aún no puede nombrar al culpable?

El sabotaje contra los Nord Stream: ¿por qué Occidente aún no puede nombrar al culpable?

Hace exactamente un año fueron destruidas tres de las cuatro ramas de los gasoductos Nord Stream que conectaban a Rusia y Alemania por el fondo del mar Báltico...

El 26 de septiembre de 2022 se descubrieron fugas de gas en el sistema de gasoductos Nord Stream, y funcionarios de la Unión Europea (UE) admitieron que podría haber sido el resultado de un "ataque deliberado".Los precios del gas subieron bruscamente en Europa y los productores de energía estadounidenses firmaron lucrativos contratos de suministro de gas natural licuado con países europeos, entonces quedó claro que Washington era el principal beneficiado de la destrucción de los Nord Stream. Además, los dirigentes estadounidenses ya habían amenazado varias veces con liquidar los gasoductos.EEUU podía hacerlo, dada su capacidad militar, enviaron buzos para colocar los explosivos y preparar un satélite no tripulado que encendiera las cargas y volara los oleoductos, considera el experto.El 8 de febrero de 2023, Seymour Hersh, periodista estadounidense y ganador de un Pulitzer, hizo un efecto bomba al detallar el aparente complot del equipo de Biden y de la comunidad de inteligencia estadounidense para volar los gasoductos Nord Stream con la ayuda de saboteadores noruegos.El 7 de marzo, fuentes oficiales de EEUU y Alemania publicaron dos artículos en los que se informaba de que investigadores internacionales habían podido determinar que los rastros conducían a un grupo ucraniano en el yate Andrómeda. Estas conclusiones generaron una gran controversia, expresó.Los medios alemanes se preguntaban cómo un yate de 15 metros podía transportar los 1.500-2.000 kg de explosivos requeridos para destruir las tuberías, y añadían que el Andrómeda no disponía de una grúa para llevar la carga al lugar de forma segura. Hersh ridiculizó esta historia. De acuerdo con el experto, no se trata de una simple mala versión, sino de una parodia intencionada de la CIA a los medios estadounidenses y alemanes.El veterano de la CIA señaló que Alemania es el país más afectado por la destrucción del gasoducto Nord Stream.Giraldi comentó que es interesante saber quién más, además de Estados Unidos y Noruega, sabía de la conspiración del Nord Stream y fue lo suficientemente imprudente como para intervenir. El exoficial de la CIA cuestionó que Berlín estuviera confabulado con Washington y Oslo desde el principio y admitió que no tenía sentido que el país sacrificara voluntariamente su propia economía.Además, los gasoductos Nord Stream no eran únicamente un activo de Gazprom, compañía energética rusa, había otros países: las empresas de Europa Occidental que participaban en el multimillonario proyecto. Y debido a la conspiración estadounidense, su dinero se dilapidó y sus infraestructuras sufrieron daños incalculables.En marzo de 2023, el primer ministro del estado alemán de Sajonia, Michael Kretschmer, argumentó que por el bien de las futuras generaciones del país, el Gobierno alemán debe comenzar lo antes posible a reparar el gasoducto Nord Stream.El 7 de septiembre, el embajador adjunto ruso ante la organización, Dmitri Polianski, comunicó que Rusia solicitó para el 26 de septiembre una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas con motivo del sabotaje a los gasoductos Nord Stream

