Hungría señala que el rechazo de los combustibles rusos "es contrario a los intereses de Europa"

Hungría señala que el rechazo de los combustibles rusos "es contrario a los intereses de Europa"

26.09.2023

2023-09-26T18:53+0000

2023-09-26T18:53+0000

2023-09-26T18:53+0000

En sus palabras, ahora mismo "no tenemos fuerzas suficientes para contrarrestarlo". Agregó que el Gobierno húngaro solo puede aspirar a reducir las consecuencias negativas de la decisión de Bruselas y adaptarse a la nueva situación.El 27 de agosto, el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, destacó que las sanciones impuestas por Occidente contra Rusia no dieron resultados, convirtiéndose en el hazmerreír mundial. Añadió que en todo el mundo se ríen de la política de sanciones europeas antirrusas, y las afirmaciones sobre que estas sanciones pusieron de rodillas a Moscú serían una "exageración poética".De acuerdo con el canciller, la Unión Europea no anda bien y se debilita sin cesar a causa de las sanciones, los suministros de armas para Ucrania y la politización del problema de la energía."¿En qué forma está la UE? En muy mala, lamentablemente. Es una respuesta honesta. La UE está perdiendo fuerzas, está peor que nunca en las esferas de la seguridad, la economía y el ahorro de energía", escribió en sus redes sociales.Hungría, que integra la UE, ha criticado en numerosas ocasiones las sanciones antirrusas, advirtiendo que afectan gravemente a las economías de todo el bloque comunitario y no consiguen su objetivo de debilitar a Moscú.Las sanciones contra Rusia perjudican más a quienes las imponen, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin. En sus palabras, la continuación de las políticas de restricciones por parte de Occidente podría tener consecuencias catastróficas para el mercado energético mundial.

