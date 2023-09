https://sputniknews.lat/20230926/la-paciencia-de-occidente-se-agota-ante-una-contraofensiva-ucraniana-de-la-que-se-esperaba-mas-1144102381.html

"La paciencia de Occidente se agota" ante una contraofensiva ucraniana de la que "se esperaba más"

"La paciencia de Occidente se agota" ante una contraofensiva ucraniana de la que "se esperaba más"

El entusiasmo y la euforia que había hace un año entre los soldados ucranianos en el frente de batalla se ha desvanecido y ha sido sustituida por un... 26.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-26T03:38+0000

2023-09-26T03:38+0000

2023-09-26T03:38+0000

defensa

seguridad

ucrania

ferguson

occidente

universidad de stanford

bloomberg

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

operación militar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/03/1142240381_0:5:1080:613_1920x0_80_0_0_a34ca04bbd1edb46b71fe9278c3614a0.png

De acuerdo con el analista, el principal problema es que tropas relativamente inexpertas, sin superioridad aérea, han avanzado contra posiciones rusas bien fortificadas."El tiempo que Occidente se tomó sobre qué armas enviar a Ucrania fue utilizado por los rusos para atrincherarse y colocar minas", señala el autor. Para Ferguson, los rusos conservan una ventaja considerable en artillería, disparando ocho veces más proyectiles que Ucrania, además de que también ha reaccionado más rápido de lo que muchos esperaban a los ataques con drones por parte de Kiev. Tomando en cuenta esto, señala el autor, cada vez parece menos probable que los ucranianos logren dividir el "puente terrestre" ruso hacia Crimea con un avance hacia el Mar Negro o el Mar de Azov, y la siguiente fase del conflicto puede ser una ofensiva aérea rusa contra Ucrania.Mientras esto sucede en el terreno, afirma el analista de la universidad de Stanford, se debilita en apoyo de Ucrania entre las poblaciones de EEUU y Europa. Por ejemplo, con base en el estudio realizado por CNN y la casa encuestadora SSRS en agosto pasado, el 55% de los ciudadanos estadounidenses entrevistados señaló que los legisladores no deben autorizar más fondos adicionales en apoyo a Kiev. Bloomberg retoma los dichos del general Christian Freuding, director del Estado Mayor Conjunto de Planificación y Mando del Ministerio de Defensa alemán sobre que "nadie espera que el conflicto se termine en seis meses", agregando que el Gobierno de dicho país está planificando con un "horizonte temporal hasta 2032". Para Ferguson, el apoyo internacional a Ucrania será más controvertido en el próximo año. "Muchos países del llamado Sur Global tienen reparos a la hora de apoyar a Ucrania, lo que explica el débil lenguaje del reciente comunicado del G-20 al respecto. Estas naciones no se tragan la analogía de la apropiación de tierras por parte de Rusia con el colonialismo europeo", afirma el columnista. Asimismo, estos países "tienen razones" para no querer distanciarse de Rusia y China y "les molesta que se preste menos atención a las guerras en África (Etiopía, Sudán) y ven los efectos de la guerra en el suministro de alimentos en África como un argumento de peso para una paz basada en concesiones ucranianas".

https://sputniknews.lat/20230924/por-que-la-promesa-de-zelenski-de-continuar-la-contraofensiva-hasta-el-invierno-es-una-ilusion-1144066477.html

ucrania

ferguson

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, ucrania, ferguson, occidente, universidad de stanford, bloomberg, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, operación militar