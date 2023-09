https://sputniknews.lat/20230926/la-uefa-suspende-a-equipos-rusos-hasta-que-finalice-el-conflicto-ucraniano-1144122731.html

La UEFA suspende a equipos rusos hasta que finalice el conflicto ucraniano

La UEFA suspende a equipos rusos hasta que finalice el conflicto ucraniano

MOSCÚ (Sputnik) — La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) declaró que la suspensión de los equipos rusos en la categoría adulta se mantendrá hasta... 26.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-26T16:13+0000

2023-09-26T16:13+0000

2023-09-26T16:13+0000

estilo de vida

uefa

⚽ deportes

rusia

fútbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1a/1144122218_0:71:3074:1800_1920x0_80_0_0_c754d16c2b21cd306bfde778ebc1d07e.jpg

El 18 de septiembre, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, declaró al canal Sportklub que las selecciones y clubes rusos no podrán participar en competiciones europeas hasta que no se resuelve la situación en Ucrania. Subraya que los equipos masculinos y femeninos con jugadores menores de 17 años deberán disputar sus partidos sin la bandera, el himno ni los símbolos nacionales en sus uniformes. "Al prohibir que los niños participen en nuestras competiciones, no sólo no reconocemos ni apoyamos el derecho fundamental a su desarrollo integral, sino que los discriminamos directamente. Al brindarles la oportunidad de jugar y competir con sus homólogos de toda Europa, estamos invirtiendo en una generación futura que esperamos sea más brillante y capaz", señaló Ceferin, citado en la nota. El comité ejecutivo de la organización también sugirió que la administración de la UEFA encuentre una solución técnica para incluir en los torneos a equipos rusos de edades apropiadas, aunque sus sorteos ya hayan tenido lugar. La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y la UEFA emitieron un comunicado conjunto en febrero de 2022, según el cual las selecciones nacionales y los clubes rusos quedan suspendidos de participar en competiciones internacionales por tiempo indefinido debido a los sucesos en torno a Ucrania. La selección rusa ha jugado un total de ocho partidos amistosos desde que comenzaron las sanciones contra Rusia.

https://sputniknews.lat/20230920/la-uefa-sanciona-a-la-seleccion-ucraniana-por-el-comportamiento-racista-de-sus-aficionados-1143925517.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

uefa, ⚽ deportes, rusia, fútbol