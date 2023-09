https://sputniknews.lat/20230927/detienen-a-9-personas-tras-un-incendio-que-provoco-centenares-de-victimas-en-una-boda-en-irak-1144145646.html

Detienen a 9 personas tras un incendio que provocó centenares de víctimas en una boda en Irak

DOHA (Sputnik) — Las autoridades de Irak detuvieron a nueve personas por un incendio que se produjo en un salón de bodas durante una celebración en la... 27.09.2023, Sputnik Mundo

internacional

irak

🌍 oriente medio

incendio

"Nueve personas fueron detenidas en relación con un incendio en una boda en el distrito de Al-Hamdaniya. Según los datos preliminares de la investigación, el incendio no se produjo por acciones deliberadas, sino por negligencia de las normas de seguridad contra incendios", dijo Maan citado por el periódico Al Forat News. Según los datos del Ministerio del Interior, en el incendio 93 personas murieron y otras 100 resultaron heridas. Más temprano este 27 de septiembre, la Media Luna Roja de Irak comunicó que el accidente dejó más de 450 víctimas, entre muertos y heridos. La policía, informan varios medios iraquíes, cree que el incendio se produjo por los fuegos artificiales usados en el evento, en particular el espacio donde se desarrollaba la celebración, no cumplía con los requisitos de seguridad contra incendios. El gobernador de la provincia de Nínive, Najm al Jabouri, decretó una semana de luto por las víctimas.

irak

