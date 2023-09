https://sputniknews.lat/20230927/fue-una-verguenza-en-canada-acuerdan-condenar-el-nazismo-en-todas-sus-formas-1144145191.html

"Fue una vergüenza": en Canadá acuerdan condenar el nazismo en todas sus formas

"Fue una vergüenza": en Canadá acuerdan condenar el nazismo en todas sus formas

El Parlamento canadiense respaldó una moción del líder del partido Bloque Quebequés para condenar el nazismo en todas sus formas, en medio de un escándalo en... 27.09.2023

En lugar de intentar borrar las actas del incidente, como propusieron los liberales el 25 de septiembre, los diputados aceptaron una moción de Yves-Francois Blanchet de condenar el nazismo en todas sus formas. La moción aprobada por la Cámara de Representantes también llevó a los diputados a condenar la invitación realizada y a "retirar cualquier homenaje" a este hombre.El 26 de septiembre, el presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, Anthony Rota, anunció que dejará su cargo tras reunirse con los líderes de todos los partidos del Parlamento. Su decisión se produce en medio de días de creciente presión por parte de diputados de todas las tendencias para que "haga lo honorable" y deje la presidencia. "El trabajo de esta Cámara está por encima de cualquiera de nosotros. Por lo tanto, debo dimitir como presidente", lamentó al añadir que hacía el anuncio con "el corazón encogido" y que servir como presidente de la Cámara fue su "mayor honor".En este contexto, el líder del Nuevo Partido Democrático (NDP) en la Cámara de Representantes, Peter Julian, opinó que Rota hizo "lo absolutamente correcto" al dar prioridad a la organización. "Por supuesto, es un día triste, pero la realidad es que tomó la decisión correcta (…) El Parlamento está manchado y mucha gente se ha sentido herida por lo ocurrido", declaró Julian a los periodistas en la sala tras las declaraciones de Rota. La ministra de Asuntos Exteriores, Melanie Joly, fue la primer miembro del Gabinete en pedir públicamente a Rota que "escuche a los miembros de la Cámara de Representantes y dimita". El 22 de septiembre, Yaroslav Hunka, de 98 años, figuraba entre los invitados a la sesión del Parlamento canadiense en honor de la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El presidente de la Cámara de los Comunes lo presentó, entre los aplausos del público como "un luchador por la independencia de Ucrania contra los rusos durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)". En realidad, Hunka resultó ser un antiguo miembro de la división de voluntarios Galizien de las SS, que estaba formada por ultranacionalistas ucranianos y no solo luchó contra el Ejército Rojo, sino que también destacó por las atrocidades cometidas contra judíos, polacos, bielorrusos y eslovacos. Lo sucedido causó descontento de una gran parte de la sociedad civil y política no solo de Canadá, sino de otros países. Así, desde Polonia declararon que Varsovia "nunca aceptará encubrir a semejantes criminales y espera disculpas". Mientras que desde Rusia afirmaron que Moscú está indignada por el homenaje a Yaroslav Hunka. "Es una actitud descuidada hacia la memoria, y la memoria debe ser preservada en relación con los nazis. Sin importar la edad que tengan, estos crímenes no prescriben (…) tal negligencia, por supuesto, es indignante", señaló el 25 de septiembre el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

