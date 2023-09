https://sputniknews.lat/20230927/guionistas-de-hollywood-llegan-a-un-acuerdo-y-levantaran-huelga-este-miercoles--1144141716.html

Guionistas de Hollywood llegan a un acuerdo y levantarán huelga este miércoles

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés) informó que pondrá fin a su huelga el miércoles 27 de septiembre después de que su... 27.09.2023, Sputnik Mundo

"La Junta de WGAW y el Consejo de WGAE también votaron a favor de levantar la orden de restricción y poner fin a la huelga a partir de las 12:01 am PT/3:01 am ET del miércoles 27 de septiembre", dijo sindicato en un comunicado difundido este martes 26 de septiembre. "Esto permite a los guionistas volver al trabajo durante el proceso de ratificación, pero no afecta al derecho de los miembros a tomar una decisión final sobre la aprobación del contrato", precisó.El Comité de Negociación, la Junta de la WGAW y el Consejo de la WGAE votaron unánimemente a favor del acuerdo, que ahora irá a los miembros del gremio para un voto de ratificación.En mayo, la WGA anunció que miles de guionistas de Hollywood comenzaron la huelga, paralizando la producción de muchos programas de televisión, así como películas.Los guionistas exigen sueldos más altos y, entre otras cosas, una compensación por los cambios en la estructura salarial desde la llegada del streaming de televisión, que los ha dejado fuera de lucrativos acuerdos de distribución.El gremio, que representa a unos 11.500 guionistas de cine y televisión, había estado negociando con la AMPTP, que incluye a Netflix, Amazon, Apple, Disney, Discovery-Warner, NBC Universal, Paramount y Sony.La última vez que los guionistas de Hollywood fueron a huelga ocurrió en 2007; duró 100 días y costó aproximadamente 2.100 millones de dólares en ingresos perdidos. Entre las novedades, el nuevo acuerdo incluye mejoras salariales, beneficios, protecciones contra el uso de inteligencia artificial por parte de los estudios y garantías de compensación por streaming, entre otras ganancias.Se espera que el nuevo avance allane el camino para que los programas de entrevistas nocturnos, los chats diurnos y algunos reality shows reanuden su producción; sin embargo, no significa un regreso completo para Hollywood, ya que aún no se ha llegado a un acuerdo con el sindicato de actores SAG-AFTRA desde que comenzó su huelga en julio.Los actores en paro apoyaron anteriormente una iniciativa de los líderes de SAG-AFTRA para ampliar su huelga a la industria de los videojuegos, que realizó su último paro laboral en 2016. Esa huelga duró aproximadamente un año.

