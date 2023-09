https://sputniknews.lat/20230928/amlo-sobre-secuestro-de-jovenes-en-el-centro-de-mexico-no-podemos-dar-conclusiones-adelantadas-1144192493.html

AMLO sobre secuestro de jóvenes en el centro de México: no podemos dar conclusiones adelantadas

Tras la aparición de uno de los siete jóvenes secuestrados en Zacatecas, estado del centro de México, y los cuerpos de seis personas que aún no han sido... 28.09.2023, Sputnik Mundo

"Es lamentable lo que sucedió en Zacatecas con los jóvenes. Estamos haciendo la investigación (...); hay uno que, afortunadamente, está vivo, herido, y está declarando para conocer el porqué de estos crímenes. No hay que adelantarnos y esperar a tener más información", indicó en su conferencia de prensa matutina.El 24 de septiembre pasado, un grupo de siete jóvenes, que rondan entre los 14 y 18 años de edad, fueron sacados de su casa por un comando armado. Esto ocurrió en la comunidad de Malpaso, en el municipio de Villanueva. El fiscal del estado, Francisco José Murillo Ruiseco, detalló que ese mismo día se recibió una llamada en el 911 para reportar el secuestro.Según información del medio español El País, los jóvenes se reunieron el sábado 23 de septiembre para cenar con su familia y, a las 4:00 de la mañana del domingo, hombres armados a bordo de diversos vehículos ingresaron al rancho donde descansaban.De acuerdo con las fichas de búsqueda, el menor de los jóvenes, de 14 años, está identificado como Jorge Alberto René Ocón Acevedo. Después está Óscar Ernesto Rojas Alvarado, de 15 años. Le siguen Héctor Alejandro Saucedo Acevedo y Diego Rodríguez Vidales, ambos de 17 años.De 18 años, están Jesús Manuel Rodríguez Robles; Sergio Yovani Acevedo Rodríguez y Gumaro Santacruz Carrillo.El pasado 27 de septiembre, las autoridades zacatecanas dieron a conocer la localización de uno de los jóvenes con vida, así como de seis cuerpos que, hasta el momento, no han sido identificados."La Fiscalía (del estado) no está en condiciones de identificarlos, estamos esperando la valoración, pero sí decir que se trata de seis cuerpos jóvenes que fueron encontrados en las inmediaciones donde fue rescatado el joven con vida (...). Tenemos que esperar por respeto a las familias y a la determinación de las autoridades", proceso que concluirá pronto, declaró el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, en entrevista para el medio local Foro TV.De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, del 1 de enero de 1962 al 28 de septiembre del presente, en México hay 111.686 personas desaparecidas y no localizadas. Específicamente en Zacatecas, la cifra es de 3.652.A mediados de agosto, la desaparición forzada de cinco jóvenes de entre 19 y 22 años de edad, esto en el municipio de Lagos de Moreno, en el vecino estado de Jalisco (occidente) conmocionó al país en donde las cifras de desaparición forzada parecen no ceder.

sociedad, seguridad, andrés manuel lópez obrador, zacatecas, méxico, secuestro