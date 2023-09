https://sputniknews.lat/20230928/expondran-en-espana-por-primera-vez-en-70-anos-la-pintura-el-cristo-de-dali-1144200433.html

Expondrán en España por primera vez en 70 años la pintura 'El Cristo' de Dalí

Expondrán en España por primera vez en 70 años la pintura 'El Cristo' de Dalí

MOSCÚ (Sputnik) — La obra 'El Cristo de San Juan de la Cruz' (1951) del pintor español Salvador Dalí se podrá admirar en una ocasión única por primera vez... 28.09.2023, Sputnik Mundo

La muestra quiere desvelar retos conceptuales y técnicos que se planteó el artista "mediante un icono religioso y clásico", como la búsqueda de respuestas a los interrogantes universales que son "el sentido de la existencia, del sacrificio, o el más allá". Además, la exposición pretende "resolver técnicamente una pintura que retrate su momento vital". En esta destacada pintura se produce "la armonía entre opuestos: su pasado –que define como 'revolucionario y sacrílego– y su presente místico". "Dalí, a diferencia de [Diego] Velázquez o [Francisco de] Zurbarán, propone unos elementos del sacrificio sutiles. No hay sangre ni corona de espinas. No hay sufrimiento explícito, pero sí una fuerte carga dramática. Un Cristo a quien no vemos el rostro levita sobre un fondo oscuro que desprende una gran sensación de soledad", subraya la nota. La obra puede "sugerir un paralelismo entre el sacrificio de Cristo por la humanidad y el suyo propio para salvar la pintura moderna del caos", destacó la organización. "El Cristo de Dalí se sitúa sobre las aguas calmadas de la bahía de Portlligat, donde despuntan los primeros rayos del amanecer. Sin el paisaje del noroeste de la península Ibérica, a veces amable, a menudo salvaje, la obra daliniana no alcanzaría todo su significado", especifica el texto. La casa de la localidad costera de Portlligat, donde residieron Dalí y su musa Gala, fue reformada para convertirla del "conjunto de barracas de pescadores" que fue, al lugar idóneo donde el artista pudiera dedicarse a lo que más amaba, pintar. Para ello, Dalí la amplió buscando siempre la mejor luz, la orientación ideal para que "el paisaje penetre a través de las ventanas y quede plasmado en telas como la del Cristo y muchas otras pinturas ejecutadas entre el año 1930 y el 1982".

