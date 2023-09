https://sputniknews.lat/20230928/hallan-en-brasil-a-un-perro-que-resulta-ser-el-primer-hibrido-de-su-especie-1144198888.html

Hallan en Brasil a un perro que resulta ser el primer híbrido de su especie



Un grupo de especialistas reveló que un can extraviado en Brasil es un nuevo tipo de animal: un híbrido entre un zorro sudamericano de las pampas y un perro...

Su aspecto y comportamiento desconcertaron a los científicos desde el principio. El animal no se parecía a ningún cánido que hubieran visto antes. Ladraba como un perro, y sus ojos y pelaje oscuro se parecían a los de un perro, pero sus orejas puntiagudas y su largo hocico sugerían lo contrario. Tampoco quería probar la comida de los perros, solo pequeñas ratas.El curioso animal fue encontrado en 2021, gravemente herido tras una colisión en Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, y recibió cuidado en el Centro de Conservación y Rehabilitación de Animales Salvajes de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul.Se sabe que esta región de Sudamérica alberga cuatro especies de cánidos, pero ninguno de estos animales en concreto coincide con el can rescatado ni en aspecto ni en genética. Debido a que ninguna especie encajaba, los investigadores brasileños recurrieron a la idea de un cruce.Las pruebas genéticas de la criatura rescatada sugieren que es, de hecho, un híbrido entre un zorro de las pampas y un perro doméstico, un caso extremadamente raro de reproducción de dos especies de géneros diferentes.Especialistas descubrieron que el animal rescatado poseía 76 cromosomas en total, y que estos cromosomas tenían un aspecto visual similar a los de los perros domésticos y el zorro de las pampas. También tiene dos cromosomas X con dos morfologías diferentes, lo que indica que proceden de dos especies distintas.Un análisis del ADN mitocondrial de la criatura, que solo procede del lado materno, presupone que su madre era probablemente la zorra de las pampas y su padre un perro. A pesar de que, prácticamente, los zorros europeos apenas están relacionados con los de las pampas, que a su vez están más estrechamente relacionados con los perros. En un cruel giro de la historia, el híbrido de perro y zorro aparentemente murió en circunstancias desconocidas en un zoológico después de haberse recuperado de sus heridas. Según informa The Telegraph, las autoridades investigan ahora cómo y por qué falleció esta singular criatura.

