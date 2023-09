https://sputniknews.lat/20230928/la-insistencia-en-situar-a-ucrania-en-el-primer-plano-otra-estrategia-fallida-de-occidente-1144208251.html

Occidente huye de los frentes político y militar debido al fracaso en Ucrania, escribe la periodista del medio francés 'Le Monde' Sylvie Kauffmann. 28.09.2023, Sputnik Mundo

"La retirada de las tropas francesas de Níger dos años después de la retirada estadounidense de Afganistán es indicativa de una retirada occidental no sólo militar, sino también política y diplomática. Además, el conflicto ucraniano forma parte de esta retirada y está exacerbando su consecuencias", afirmó la analista en geopolítica. La salida no es sólo militar, reitera, "en los frentes diplomático y político Occidente también tiene que hacer concesiones".Occidente se ve obligado a hacer concesiones en muchas cuestiones debido al rechazo de sus políticas desde el sur global. El conflicto en Ucrania exacerbó esta tendencia, asoció, además, la periodista."El año 2023 marca una constatación forzosa que ya no puede ignorarse: los 'grandes actores del sur' ya no se ajustan a la narrativa de los 'grandes actores del norte': Estados Unidos y Europa. Su discurso compite directamente con el del norte", recalca. "Occidente comprende que sus clubes exclusivos ya no pueden resolver todos los problemas del mundo", afirma además el profesor Happymon Jacob, de la Universidad Jawaharlal-Nehru de Nueva Delhi, citado por Le Monde.Según la autora, no se trata de una tendencia nueva, pero el conflicto en Ucrania la ha exacerbado. El 26 de julio, un grupo de militares detuvo al presidente de Níger, Mohamed Bazoum —electo en 2021—, en su palacio en Niamey, la capital del país africano. Horas más tarde, declararon en televisión nacional que habían tomado el poder.Según los medios, la razón del motín derivó de la intención de Bazoum de despedir al comandante de la guardia presidencial, el general Omar Tchiani, quien dos días después se autoproclamó líder de la junta golpista de Níger. Unas semanas después, el 9 de agosto, militares franceses atacaron a la Guardia Nacional de Níger y violaron el espacio aéreo, según informó el nuevo poder golpista del país africano. Los hechos tuvieron lugar luego de que varios países vecinos amenazaran con una invasión militar contra Niamey para contenerla.El 25 de agosto, el Ministerio de Exteriores de Níger retiró el plácet al embajador francés, Sylvain Itté, y le concedió un plazo de 48 horas para abandonar el país. Francia ha buscado mantener su presencia en Níger porque esta nación subsahariana sin salida al mar es el séptimo productor mundial de uranio. Sin embargo, una de las primeras medidas tomadas por la junta militar que tomó el poder fue la congelación de la exportación de uranio al país galo. El 24 de septiembre, el presidente francés Emmanuel Macron anunció el retiro de las tropas francesas y su personal diplomático de Níger, procedimiento que se espera que concluya antes de que termine el 2023. También prometió poner fin a la cooperación militar con las autoridades actuales del país porque "ya no quieren luchar contra el terrorismo".Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, hizo un llamado a evitar que la situación en Níger empeore. Zajárova también mencionó que Rusia califica de urgente la tarea de organizar un diálogo nacional para restablecer la paz y garantizar el estado de derecho y el orden público en el país africano. La diplomática expresó su convicción de que las amenazas de usar la fuerza contra Níger no reducirán las tensiones y, por lo tanto, no favorecerán la resolución del conflicto.

