https://sputniknews.lat/20230928/las-iniciativas-del-orden-mundial-liderado-por-eeuu-se-debilitan-y-se-vuelven-menos-relevantes-1144166616.html

Las iniciativas del orden mundial liderado por EEUU se debilitan y se vuelven "menos relevantes"

Las iniciativas del orden mundial liderado por EEUU se debilitan y se vuelven "menos relevantes"

Casi 19 meses después del inicio del conflicto en Ucrania, el orden internacional basado en reglas e iniciativas de EEUU se desintegra silenciosamente y los... 28.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-28T00:44+0000

2023-09-28T00:44+0000

2023-09-28T00:45+0000

internacional

eeuu

the wall street journal

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

consejo de seguridad de la onu

xi jinping

joe biden

corea del norte

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/0c/1143650897_0:31:3071:1758_1920x0_80_0_0_4c498d8abd49262c12e2428b8ea9b16a.jpg

De acuerdo a la publicación, cuando la crisis geopolítica global se agudiza, "las instituciones e iniciativas centrales del orden mundial liderado por Estados Unidos y los gobiernos que las respaldan se debilitan progresivamente y se vuelven menos relevantes". Para ejemplificar su punto, el experto señaló que algunos de los líderes occidentales no se presentaron prácticamente en el Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente Emmanuel Macron "estaba demasiado ocupado dando la bienvenida al rey Carlos III en una visita de Estado totalmente ceremonial en París. Al parecer, ni el rey británico ni el presidente francés consideraron a la ONU lo suficientemente importante como para afectar sus planes".Mientras que el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, se convirtió en el primer jefe de Estado británico en una década que no acude a la reunión anual, esto a pesar de que más de 100 organizaciones no gubernamentales de desarrollo internacional lo instaron a presentarse mediante una carta.Si hablamos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), abunda el académico, "es una sombra de lo que era antes" y, a medida que el sentimiento proteccionista se intensifica de manera global, el organismo carece de fuerza y voz.En cuanto al desarrollo de misiles hipersónicos, ataques cibernéticos y armas biológicas, recuerda Russell, ninguna institución multilateral lleva a cabo intentos significativos de abordar estos problemas. Mientras que el ignominioso colapso del poder francés en África es histórico, "pero la paralizada incompetencia de las respuestas estadounidenses [...] es, al menos, igualmente vergonzosa e igualmente grave". Por todo lo anterior, el autor concluye que, "socavado por la decadencia política y la decadencia institucional desde dentro, el orden internacional basado en reglas no ha estado tan en peligro desde los años treinta".

https://sputniknews.lat/20230927/lideres-latinoamericanos-le-plantan-cara-a-eeuu-en-la-onu-1144166054.html

eeuu

ucrania

corea del norte

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, the wall street journal, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, consejo de seguridad de la onu, xi jinping, joe biden, corea del norte, onu, organización mundial del comercio (omc)