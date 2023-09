https://sputniknews.lat/20230928/millones-sin-sueldo-baja-en-el-pib-desempleo-advierten-riesgos-por-un-cierre-de-gobierno-en-eeuu--1144169967.html

Millones sin sueldo, baja en el PIB, desempleo: advierten riesgos por un cierre de gobierno en EEUU

Millones sin sueldo, baja en el PIB, desempleo: advierten riesgos por un cierre de gobierno en EEUU

Un eventual cierre del gobierno estadounidense tendría un efecto económico en cascada que se iría agravando con el tiempo, advirtió la agencia de noticias... 28.09.2023

De acuerdo con la agencia, un eventual cierre causaría que millones de trabajadores se quedaran sin sueldo, los contratistas privados no cobraran y aumentara la incertidumbre de los consumidores.Las empresas contratistas federales, desde SpaceX, de Elon Musk, hasta los proveedores de servicios de conserjería para los edificios federales locales, podrían enfrentar una pérdida de hasta 1.900 millones de dólares al día en ingresos, ya que la financiación se suspende el 1 de octubre, señala Bloomberg en su análisis.Según la agencia, alrededor de 1,3 millones de militares en servicio activo y otros 2 millones de trabajadores federales civiles no recibirán su paga mientras dure el cierre, incluso los empleados esenciales que tienen que trabajar de todos modos."El golpe se produciría en un momento en que la ansiedad en los mercados financieros por los altos tipos de interés, la subida de los precios del petróleo y las huelgas laborales ya han hecho caer las acciones estadounidenses desde sus máximos de mediados de julio, con el índice de referencia S&P 500 cayendo más de un 5% sólo en lo que va de septiembre", afirma Bloomberg en su reporte.La agencia señala, asimismo, que la confianza de los consumidores cayó a su nivel más bajo en cuatro meses en septiembre, según el índice mensual del Conference Board.Bloomberg Economics calcula que, cada semana de cierre de la administración reduciría el crecimiento trimestral anualizado del PIB en 0,2 puntos porcentuales, y pronostica que una interrupción de la financiación federal durante un mes podría elevar temporalmente la tasa de desempleo al 4% en octubre.De acuerdo con el medio financiero, agencias federales gastaron unos 706.900 millones de dólares con proveedores en contratos no clasificados en el año fiscal 2022, el equivalente a 1.900 millones de dólares al día.Afectados por una inflación histórica, los contratistas federales estarían cada vez más necesitados de efectivo y reducirían sus actividades en un cierre prolongado. Esto podría suponer recortes de plantilla, despidos o algo peor, advierte la agencia noticiosa de EEUU.Un cierre del gobierno se produce cuando los legisladores no se ponen de acuerdo sobre cómo gastar el presupuesto del gobierno.El Congreso tiene que aprobar 12 proyectos de ley de asignaciones presupuestarias. Si no se aprueban, los organismos federales deben suspender todas las funciones no esenciales hasta que el Congreso actúe. Se habla de cierre parcial cuando se aprueba una parte de los proyectos de ley, ya que algunas agencias recibirían fondos y otras no.Según reporta el New York Times, desde 1976 el financiamiento del gobierno de Estados Unidos se ha interrumpido en 21 ocasiones y en el peor de los casos, la Casa Blanca contempla la posibilidad de que se repita el cierre más largo y reciente que empezó a finales de diciembre de 2018 y duró durante 34 días, dejando sin salario a unos 800.000 de los 2,1 millones de empleados del gobierno federal.

