Pekín asegura que a EEUU le falta audacia para corregir sus errores en las relaciones con China

Pekín asegura que a EEUU le falta audacia para corregir sus errores en las relaciones con China

PEKÍN (Sputnik) — A Estados Unidos le falta el coraje para encarar los hechos y corregir los errores cometidos en las relaciones con China, declaró el portavoz... 28.09.2023

"Hemos constatado más de una vez que los contactos militares entre China y EEUU no se han interrumpido, las partes mantienen una franca y eficaz interacción por canales militares y diplomáticos (...), pero lo que le falta a Washington no son los canales de comunicación, sino la audacia para encarar los hechos y corregir sus errores", afirmó durante una sesión informativa para los medios. Anteriormente, trascendió que el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, no logró reunirse con su homólogo chino, Li Shangfu, en los márgenes del foro regional de seguridad Diálogo de Shangri-La, celebrado en junio pasado en Singapur. Austin informó que su par chino, que está bajo sanciones estadounidenses, se negó a reunirse en persona.

