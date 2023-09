https://sputniknews.lat/20230928/rossiya-segodnya-lanza-campana-contra-el-nazismo-tras-ovacion-a-ucraniano-nazi-en-canada-1144187141.html

Rossiya Segodnya lanza campaña contra el nazismo tras ovación a ucraniano nazi en Canadá

Rossiya Segodnya lanza campaña contra el nazismo tras ovación a ucraniano nazi en Canadá

MOSCÚ (Sputnik) — El grupo mediático ruso Rossiya Segodnya lanza campaña bajo el lema #cancelnazicanada tras la ovación escandalosa al veterano ucraniano nazi... 28.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-28T11:12+0000

2023-09-28T11:12+0000

2023-09-28T11:12+0000

internacional

nazismo

rossiya segodnya

canadá

política

rusia

ucrania

volodímir zelenski

🌍 europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/109093/00/1090930053_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_6133244bcb5a73eaf6647dd1eb8deb85.jpg

"Estamos en contra de cualquier sanción y restricción, pero no podemos dejar de expresar nuestra posición civil en una situación tan flagrante. No estamos cancelando el país y su pueblo, sino este comportamiento y los políticos que dan la bienvenida al veterano de las SS junto con [el presidente ucraniano, Volodímir] Zelenski", informó a Sputnik el grupo mediático. Además, calificó las acciones de Canadá como "un intento de blanquear lo que es obviamente negro". En este contexto, Rossiya Segodnya instó a todos los que honran la memoria de los caídos en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) a participar en la campaña lanzada por los periodistas de la agencia. Agregó que el grupo mediático marcará los materiales sobre la dicha situación y las declaraciones de los políticos con el hashtag #cancelnazicanada. El pasado 22 de septiembre, Yaroslav Hunka, de 98 años, figuraba entre los invitados a la sesión del Parlamento de Canadá en honor a la visita de Volodímir Zelenski. El presidente de la Cámara de los Comunes, Anthony Rota, lo presentó, entre los aplausos del público, como "un luchador por la independencia de Ucrania contra los rusos durante la Segunda Guerra Mundial" (1939-1945). En realidad, Hunka resultó ser un antiguo miembro de la división de voluntarios Galizien de las SS, que estaba formada por nacionalistas ucranianos y no solo luchó contra el Ejército Rojo, sino que también cometió atrocidades contra los judíos, polacos, bielorrusos y eslovacos. El 26 de septiembre, Rota anunció su dimisión y afirmó que fue él quien invitó al nazi al Parlamento, ya que entonces carecía de "información adicional" sobre Hunka. El primer ministro Justin Trudeau calificó la situación de "extremadamente perturbadora", además de "vergonzosa", para Canadá y la Cámara de los Comunes.

https://sputniknews.lat/20230928/los-nazis-viven-comodamente-en-canada-como-ciudadanos-naturalizados-1144171402.html

canadá

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

nazismo, rossiya segodnya, canadá, política, rusia, ucrania, volodímir zelenski, 🌍 europa