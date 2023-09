El veneno de araña que provoca necrosis peneana podría funcionar como alternativa al viagra

https://sputniknews.lat/20230929/el-veneno-de-arana-que-provoca-necrosis-peneana-podria-funcionar-como-alternativa-al-viagra-1144235932.html

El veneno de la araña errante brasileña (Phoneutria nigriventer) puede causar necrosis del pene, es decir, la muerte del tejido de ese órgano, lo que a veces... 29.09.2023, Sputnik Mundo

La gran dosis de veneno que distribuye la araña en la naturaleza provoca en los mamíferos erecciones muy dolorosas y de gran duración. Estas erecciones anormalmente prolongadas se conocen técnicamente como priapismos, y al veneno, por si fuera poco, se añaden náuseas y calambres abdominales.A la P. nigriventer también se la conoce como araña del plátano, porque suele encontrarse en las hojas del plátano. El cuerpo de este arácnido puede alcanzar los cinco centímetros de longitud, y la envergadura de sus patas a veces la triplica. Es una de las arañas más venenosas que existen.Sin embargo, las investigaciones recientes sugieren que, en pequeñas cantidades, el veneno podría dar pistas sobre el próximo viagra. Científicos de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil han logrado desarrollar una versión sintética de la molécula del veneno que provoca la erección. Se llama BZ371A y ya se ha probado con cierto éxito en ratones y ratas: al ponerla en un gel y untarla en las ingles de los animales, se desencadenaron erecciones.Estos efectos se deben a que el veneno de P. nigriventer (y el BZ371A) provoca la liberación de óxido nítrico en el organismo, lo que a su vez aumenta el flujo sanguíneo a los genitales. El viagra actúa de forma similar, al hacer que el pene sea más sensible a la liberación de óxido nítrico. Y lo que es aún mejor, el tratamiento funcionó en ratas viejas y en las que padecían enfermedades como hipertensión y diabetes, lo que sugiere que este método podría funcionar en seres humanos que no pueden tomar viagra por las mismas razones.El viagra y otro medicamento contra la impotencia, el Cialis, han demostrado ser muy eficaces para muchos, pero no funcionan para alrededor del 30% de los hombres, y existe el riesgo de que baje la tensión arterial si se toman junto con nitratos, que suelen recetarse para tratar el dolor torácico y que algunas personas utilizan de forma recreativa durante las relaciones sexuales. También existe el riesgo de complicaciones para las personas con problemas graves de corazón o hígado.Una prueba piloto realizada en hombres y mujeres ha demostrado que el gel es seguro, aunque serán necesarias pruebas más exhaustivas para determinar si se trata de una auténtica alternativa al viagra.Está previsto realizar más ensayos clínicos, en los que el tratamiento se probará en hombres con disfunción eréctil. Más adelante, los investigadores esperan que también funcione para la disfunción sexual femenina.El equipo responsable de la investigación destaca el valor de mantener la biodiversidad en el reino animal, ya que esto significa que los científicos tienen una gran cantidad de sustancias químicas y remedios naturales por descubrir, incluso en el veneno potencialmente tóxico.

