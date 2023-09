https://sputniknews.lat/20230929/en-solo-un-ano-rusia-invirtio-en-la-region-de-jerson-mas-que-ucrania-en-tres-decadas-1144243059.html

"En solo un año, Rusia invirtió en la región de Jersón más que Ucrania en tres décadas"

"En solo un año, Rusia invirtió en la región de Jersón más que Ucrania en tres décadas"

29.09.2023 - Un año después de reunificarse con Rusia, la región de Jersón puede demostrar los resultados del desarrollo socioeconómico a pesar de los constantes bombardeos...

De acuerdo con el funcionario, "lo fundamental" es que la región de Jersón se unió a Rusia e incluso ante la inundación devastadora tras "el ataque terrorista nazi a la central hidroeléctrica de Kajovka", la región tiene algo para demostrar en cuanto al desarrollo socioeconómico en este año 2023.En primer lugar, dijo Alekseenko, fue elaborado y aprobado un amplio programa de desarrollo de la región para los próximos años, que afecta a diferentes áreas: desde el apoyo social a la población, "algo sin precedentes", incluso para las nuevas regiones, hasta la construcción de carreteras. Preguntado por el impacto de las sanciones occidentales en el desarrollo de la región, el oficial ruso informó que este año 2023 la región ha logrado un crecimiento del 15% en la producción industrial. Además, se ha recogido "una buena cosecha" de 1,5 millones de toneladas de cereales, a pesar de la ausencia casi total de irrigación, incluso antes de la voladura de la central Kajovka.En cuanto al "no reconocimiento" de la incorporación de Jersón a Rusia, Alekseenko consideró que "a una caravana que avanza no le importan los ladridos de los perros de los demás, por ruidosos que sean".Asimismo, el presidente del gobierno pronosticó que "cuando llegue la paz, comenzará una vida completamente diferente en la región", ya que "la región lo tiene todo para dar un salto adelante en desarrollo económico, infraestructuras y, en consecuencia, en la calidad de vida de la gente".A juicio de Alekseenko, la región de Jersón tiene "muchas otras oportunidades", incluida la del desarrollo de una agricultura moderna y altamente productiva. Por ejemplo, ya se propuso "una transformación profunda de materias primas in situ, para que el máximo de puestos de trabajo y de valor añadido, así como los impuestos se queden en la región y trabajen para los habitantes de la misma", profundizó.En opinión del funcionario, la región de Jersón se desarrollará como región industrial e importante centro logístico del sur del país, y todo ello "se traduce en un alto nivel y calidad de vida".

