La Patrulla Fronteriza de EEUU abandona a miles de migrantes en las calles de San Diego

Un caso es la ciudad de San Diego, California, conurbada con Tijuana, México, y que cuenta con cerca de 950 camas para recibir a los migrantes recién llegados que necesitan un lugar para dormir una o dos noches. Sin embargo, ante el aumento del flujo migratorio, la Border Patrol está dejando a la gente en las calles, en las paradas de autobús y en las estaciones de tren sin decirles en dónde están, provocando la ira de los funcionarios locales y la preocupación de los grupos de ayuda. Según estimaciones de funcionarios del condado citadas por el medio, cerca de 7.800 migrantes han sido abandonados en las últimas dos semanas en la ciudad californiana, lo que ya es considerado una crisis humanitaria. Agregó que su organización improvisó un centro de ayuda para recibir migrantes en el parque y la Patrulla Fronteriza ha estado dejando gente allí. "La primera pregunta que hacen muchos recién llegados a los trabajadores humanitarios es en qué parte de Estados Unidos se encuentran", apunta el medio. Por su parte, la Administración del presidente Joe Biden, recordó el diario The Wall Street Journal, ha reconocido que la afluencia actual está poniendo a prueba los sistemas del Gobierno. Mientras que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, declaró que las vías legales recién creadas para los inmigrantes están disuadiendo a algunos de quienes quieren cruzar la frontera.Los funcionarios de la Patrulla Fronteriza, en tanto, argumentaron que los agentes coordinan las liberaciones con grupos de ayuda cuando es posible. En caso contrario, dejan a los migrantes en lugares de tránsito. Si bien la práctica de "liberar" a estos viajeros en las calles no es nueva, los funcionarios de San Diego consultados por The Wall Street denunciaron que las cifras actuales ya se encuentran entre las más altas de la historia. Además, se espera que el número de personas que intentan ingresar a Estados Unidos a través de Centroamérica y México sin contar con la documentación requerida continúe creciendo en los próximos meses. En los últimos tres meses se ha registrado un aumento en el número de detenciones o "encuentros" de agentes de la Patrulla Fonteriza de Estados Unidos con personas que intentan cruzar la línea con México de manera irregular.De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Gobierno de EEUU, solo en agosto de este año se produjeron 232.972 detenciones de personas migrantes en la frontera sur de EEUU.

