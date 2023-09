https://sputniknews.lat/20230929/rusia-destruye-11-drones-ucranianos-sobre-las-provincias-de-kursk-y-kaluga-1144221507.html

Rusia destruye 11 drones ucranianos sobre las provincias de Kursk y Kaluga

Rusia destruye 11 drones ucranianos sobre las provincias de Kursk y Kaluga

MOSCÚ (Sputnik) — La defensa antiaérea de Rusia interceptó 11 drones ucranianos en la noche del 28 al 29 de septiembre, la mayoría de ellos en la provincia de... 29.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-29T04:06+0000

2023-09-29T04:06+0000

2023-09-29T04:06+0000

defensa

ucrania

dron de ataque

ataque

🌍 europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/0a/1143558878_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_2e8aa2e9fce24bbbc8ed3079e17143cf.jpg

"Los medios de defensa antiaérea destruyeron 11 vehículos aéreos no tripulados de Ucrania, uno de ellos sobre la provincia de Kaluga y 10, sobre la de Kursk", comunicó el Ministerio de Defensa que calificó el fallido ataque como "terrorista". Anteriormente se informó de que un vehículo aéreo no tripulado procedente de Ucrania lanzó dos artefactos explosivos contra una subestación situada en la provincia rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania."En el asentamiento de Bélaya del distrito de Belovski (en Kursk) un dron ucraniano lanzó dos artefactos explosivos contra una subestación. Uno de los transformadores estalló en llamas", dijo el gobernador de la región, Román Starovóit, en un mensaje a través de la red social de Telegram.Starovóit reveló también que cinco localidades y un hospital quedaron sin electricidad y precisó que el restablecimiento del suministro eléctrico se realizará tan pronto como sea seguro.Las provincias rusas fronterizas con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares.Últimamente, las noticias de ataques ucranianos con vehículos aéreos no tripulados a instalaciones situadas en el territorio de Rusia, tanto en las zonas cercanas a la línea de frente como en la periferia de Moscú, llegan casi a diario. El pasado 30 de agosto, se registraron ataques con drones en siete provincias de Rusia, incluida la de Pskov (noroeste) que se encuentra a más de 700 km de la frontera ruso-ucraniana.

https://sputniknews.lat/20230928/derriban-un-dron-ucraniano-sobre-la-provincia-rusa-de-briansk-1144184170.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, dron de ataque, ataque, 🌍 europa