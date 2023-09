https://sputniknews.lat/20230930/dia-de-la-victoria-e-independencia-abjasia-celebra-el-30-aniversario-de-su-liberacion-de-georgia-1144260003.html

Día de la Victoria: Abjasia celebra el 30.º aniversario de su independencia de Georgia | Video

El 30 de septiembre se cumplen 30 años del final de la guerra abjasio-georgiana de los años 1992-1993, uno de los conflictos interétnicos más agudos del... 30.09.2023, Sputnik Mundo

Cada año, en el día del final de ese conflicto armado, en ocasiones denominado la Guerra patriótica del pueblo de Abjasia, actos solemnes se celebran en toda Abjasia para conmemorar la significativa fecha. En las plazas centrales se organizan conciertos y festejos públicos. En Sujumi, se celebra tradicionalmente un desfile militar. Se depositan flores y coronas de flores en el Monumento a la Gloria y en otras tumbas donde reposan los muertos, incluidas las tropas rusas de mantenimiento de la paz. Las celebraciones concluyen con un saludo festivo.Las tensiones entre ambos países se remontan a la era soviética y alcanzaron su punto culminante en 1992, cuando Abjasia, que formaba parte de Georgia como república autónoma, anunció su secesión de Tiflis.Poco antes, Georgia anunció la anulación de la Constitución soviética y la restauración de la antigua, aprobada en 1921, cuando el país caucásico existía en la forma de República Democrática Georgiana (1918-1921). Esta decisión se percibió en la capital abjasia, Sujumi, como una anulación de facto del estatuto de autonomía de Abjasia y significó también la vuelta a la antigua Constitución de 1925, que reconocía a la república como un Estado soberano que no formaba parte de Georgia.Sin embargo, Tiflis no quería perder el control sobre su territorio, lo que provocó un enfrentamiento armado. El 14 de agosto de 1992 comenzaron las hostilidades, que se intensificaron hasta convertirse en una guerra a gran escala con uso de armamento pesado y aviación, causando la muerte de entre 5.000 y 20.000 personas, según diversas fuentes.Los militares rusos que se encontraban en territorio abjasio también se vieron en el centro del conflicto, y su actuación contribuyó a evitar un mayor derramamiento de sangre. Además, cabe señalar el importante papel que tuvo el flujo de voluntarios procedentes de las repúblicas rusas Adigueya, Karacháevo-Cherkesia, Kabardino-Balkaria y Chechenia, afines a Abjasia, para la victoria de Sujumi.Tras conseguir su independencia de facto de Georgia, Abjasia comenzó unas difíciles negociaciones relativas a un arreglo post-conflicto en la región. Como resultado, las partes firmaron acuerdos de la no utilización de armas. Además, a la región se trasladaron las tropas rusas de mantenimiento de la paz y las fuerzas de paz de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).En 2008, la situación en la región volvió a agravarse debido a las provocaciones de la parte georgiana en la zona fronteriza y al inicio de la agresión de Georgia contra Osetia del Sur. Incluso antes de que comenzara, el entonces presidente abjaso, Sergéi Bagapsh, prometió que Sujumi se retiraría del acuerdo de alto el fuego si Tiflis iniciaba acciones militares en la región y que cumplía su acuerdo de alianza con Osetia del Sur. Rusia apoyó la decisión abjasia, y en el curso de la acción militar conjunta, realizada en el marco de imposición de paz en Georgia, todo el territorio de Abjasia quedó completamente limpio de formaciones georgianas. Moscú, que actuó como mediadora en el proceso de resolución del conflicto, también fue la primera en reconocer la independencia de Abjasia en 2008, simultáneamente con el reconocimiento de la soberanía de Osetia del Sur. Esta "decisión acertada" contribuyó a consolidar la paz en la región.

