El partido vencedor eslovaco promete esforzarse en iniciar negociaciones sobre Ucrania

BRATISLAVA (Sputnik) — El líder del partido Smer, ganador de las elecciones parlamentarias en Eslovaquia, Robert Fico, prometió hacer todos los esfuerzos... 01.10.2023, Sputnik Mundo

Para formar gobierno, Smer debe recibir el apoyo de al menos 76 de los 150 diputados y por el momento, Fico solo consiguió 42 escaños para su partido. Smer puede formar coalición con el tercer partido más votado de las elecciones, el socialdemócrata Hlas, que actualmente cuenta con 27 diputados en el Parlamento, pero aun así no será suficiente para llegar al mínimo de escaños. Los politólogos locales advierten de la posibilidad de que ninguno de los partidos obtenga la mayoría en el Parlamento y Eslovaquia se vea obligada a celebrar elecciones otra vez en un par de meses. Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.La parte rusa ha reiterado su disposición a dialogar con Ucrania en repetidas ocasiones. El 28 de febrero de 2022, ambos países entablaron negociaciones para llegar a un acuerdo, pero no lo lograron. La última ronda presencial de estas consultas se celebró el 29 de marzo de 2022 en Estambul, a puerta cerrada. Desde entonces, el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, no solo se negó a negociar con Moscú, sino también firmó en octubre de 2022 un decreto sobre la prohibición de tales conversaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin.

