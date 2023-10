Detienen al escritor mexicano Andrés Roemer en Israel por presuntos delitos sexuales

https://sputniknews.lat/20231002/detienen-al-escritor-mexicano-andres-roemer-en-israel-por-presuntos-delitos-sexuales-1144316034.html

El escritor mexicano Andrés Roemer fue detenido en Tel Aviv, Israel, por supuestos delitos sexuales, informaron las autoridades locales, en atención a la... 02.10.2023, Sputnik Mundo

"En 2022, México solicitó a Israel la extradición de Andrés Roemer, un ciudadano mexicano, buscado por Israel por cometer delitos de violación contra varias mujeres en la Ciudad de México. El Departamento Internacional de la Fiscalía del Estado presentó una petición ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén para declararlo extraditable a México por los delitos de violación que se le atribuyen en la solicitud", refiere el Departamento Internacional de la Fiscalía del Estado en un comunicado.La extradición aún está siendo analizada por las autoridades, precisó la dependencia israelí. Más tarde, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, comentó que el proceso será informado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).En 2021 comenzó la ola de denuncias contra el exembajador ante la Unesco. La primera fue por parte de la bailarina Itzel Schnaas, directora de Fábrica Escena, quien difundió un video en redes sociales en el que relató que sufrió agresión sexual por parte de Roemer en 2019. También expuso que levantó una queja ante la Unidad de Género del Grupo Salinas.Luego del testimonio de Schnaas salieron a la luz otras denuncias documentadas por el colectivo de periodistas y otros medios mexicanos. En total, hay más de 60 querellas contra el escritor mexicano.El caso fue atendido por el Gobierno mexicano. En enero de 2022, el entonces canciller de México, Marcelo Ebrard, envió una carta a su homólogo en Israel, Yair Lapid, para pedir su cooperación en la extradición de Andrés Roemer.Para febrero del año pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que presentó otras dos solicitudes de extradición en contra del escritor mexicano y que todos sus casos se sustentan en las denuncias de las víctimas, no en otras motivaciones.El 10 de mayo de 2022, y a más de un año de la primera denuncia pública en su contra, Roemer publicó un video en el que asegura que las denuncias en su contra fueron fabricadas, por lo que pidió a las autoridades la posibilidad de llevar un juicio remoto.El 17 de mayo de ese mismo año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que se buscaría llevar a juicio al escritor. "Nosotros somos muy perseverantes, no nos vamos a cansar. Si pueden estar pensando que van a ganar tiempo, que van a esperar a que cambie algo, creo que esa apuesta no les va a funcionar, va a resultar fallida porque ya cambió la mentalidad del pueblo", aseguró.¿Quién es Andrés Roemer?Andrés Roemer, el intelectual cercano a los hombres más poderosos del país como Ricardo Salinas Pliego, parecía invencible. Fue asesor de la campaña del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) fue secretario técnico de gabinete de Desarrollo Social y asesor personal en los asuntos relacionados con el Proyecto Nuevo Federalismo en México.De 2010 a 2013 fue integrante del consejo asesor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), desde donde construyó un discurso conciliador y tolerante. Además, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue cónsul general de México en San Francisco y luego fue embajador ante la UNESCO en París.Con una carrera como diplomático y conductor de TV Azteca, su carrera parecía inquebrantable. Sin embargo, desde febrero de 2021, todo a su alrededor ha caído como en efecto dominó.El 23 de febrero de ese año renunció a su puesto como miembro honorario de la UNESCO y el 7 de marzo dejó de transmitirse su programa De cabeza con Andrés Roemer en TV Azteca. El fin de semana siguiente, el también escritor tuvo que amurallar su casa con tablones para protegerla de posibles ataques en el marco de la marcha del ocho de marzo por el Día Internacional de la Mujer.No obstante, el 8 de marzo de ese año, decenas de mujeres asistieron a la emblemática Plaza Río de Janeiro en la colonia Roma, en la Ciudad de México, a romper los muros improvisados que cubrían la casa de Roemer.

