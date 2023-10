https://sputniknews.lat/20231002/lider-parlamentario-de-venezuela-rechaza-la-grosera-unipolaridad-impulsada-desde-eeuu-1144333298.html

Líder parlamentario de Venezuela rechaza "la grosera unipolaridad" impulsada desde EEUU

Líder parlamentario de Venezuela rechaza "la grosera unipolaridad" impulsada desde EEUU

Aunque el mundo multipolar se hace cada vez más fuerte, la unipolaridad aún no termina de morir y sigue haciendo mucho daño en el mundo, dijo este 2 de octubre... 02.10.2023, Sputnik Mundo

"Esa grosera unipolaridad que se niega a desaparecer, que se niega a entender que estos son otros tiempos, que otras realidades ocurren ya en el planeta, que los tiempos del gendarme del mundo pasaron, que los tiempos del hegemón ya no son concebibles en la vida de la humanidad en este siglo 21", comentó el líder parlamentario en la clausura del encuentro, que se llevó a cabo del 29 de septiembre al 2 de octubre.En su discurso, el legislador sudamericano hizo un férrea critica a las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos y sus países "satélites". Este sistema, dijo, va más allá de la política de sanciones hasta el punto de ser, según él, medidas de guerra no convencional.De acuerdo con el legislador, 30 países sufren los rigores de 26.162 sanciones impuestas por Washington, junto con sus "países satélites", afectando al 28% de la población mundial y al 72% de todo el territorio del planeta."¿Qué buscan? ¿Cuál es su objetivo?", cuestionó el presidente de la Asamblea venezolana. "Doblegar. Doblegar a los pueblos. Doblegar el derecho que tenemos de ser libres. Doblegar o intentar doblegar el derecho que tiene cada pueblo de darse el gobierno que quiera por la vía de los mecanismos políticos que tenga. El derecho que tenemos a hablar con propia voz".También recordó que Venezuela emprendió un proyecto democrático de corrección de las profundas desigualdades sociales. Por ello, dijo, se le han impuesto más de 900 de estas medidas, todas dirigidas a dañar su economía y al Estado de Bienestar."Nos han robado o han impedido que Venezuela pueda acceder a más de 642 mil millones de dólares que, producto de las sanciones, han afectado de manera brutal a nuestra industria petrolera", dijo Rodríguez quien detalló que las sanciones pretendieron detener las políticas de salud, educación alimentación, acceso a la cultura y a la tecnología."Hicieron mucho daño, pero no lo lograron. Venezuela resistió. Venezuela resiste. Venezuela resistirá y saldrá victoriosa de este atentado en contra de la humanidad y en contra de la vida de nuestro pueblo", afirmó el dirigente.Para Rodríguez, el encuentro entre parlamentarios latinoamericanos y rusos contribuye a acelerar el crecimiento del mundo multipolar y buscar mecanismos de cooperación, de acercamiento."Apurémonos en construir este nuevo mundo. Destaquemos las fuerzas que tienen los poderes legislativos de nuestros respectivos países para encontrar vías comunes de avances y vías de combate a las agresiones", afirmó el líder parlamentario, quien culminó su discurso con una alocución al escritor ruso Fiódor Dostoyevski: "Si quieres ser respetado por los demás, lo mejor es respetarte a ti mismo". "Respetarnos a nosotros mismos. Respetar nuestra independencia. Respetar la sangre derramada por los héroes que nos dieron la libertad. Respetar la vida plena de nuestros pueblos. Respetar nuestra soberanía. Respetar nuestra propia voz. Es la única manera que lograremos que otros nos respeten", culminó Rodríguez.

