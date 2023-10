https://sputniknews.lat/20231002/lo-sabian-todo-lavrov-tilda-de-vergonzosa-actitud-de-trudeau-tras-polemica-por-colaborador-nazi-1144326396.html

"Lo sabían todo": Lavrov tilda de vergonzosa actitud de Trudeau tras polémica por colaborador nazi

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, indicó que tanto el expresidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, como el mismo primer ministro del país, Justin... 02.10.2023, Sputnik Mundo

La polémica se desató luego de que el 22 de septiembre Yaroslav Hunka, un excolaborador nazi ucraniano de 98 años que luchó en las filas de la 14ª División de Granaderos Waffen de las SS nazis durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), recibió dos veces una ovación de pie por parte de toda la legislatura canadiense.Tras darse a conocer el origen y la ideología de Hunka, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, calificó la situación de "extremadamente perturbadora", además de "vergonzosa"; sin embargo, insistió en que su oficina no tenía conocimiento del homenaje al colaborador nazi, el cual se reveló fue invitado por el expresidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, Anthony Rota, quien el 26 de septiembre renunció a su cargo.Al respecto, Lavrov aseguró que Hunka no es un total desconocido y señaló que es imposible que el Gobierno canadiense no tuviera idea de quién es el personaje. El canciller de Rusia indicó sentir pena por Trudeau y agregó que cuando el primer ministro de Canadá y Zelenski aplaudieron y alzaron el puño para saludar al excolaborador nazi ucraniano de 98 años "lo sabían todo". "Qué vergüenza", sentenció Lavrov al indicar que las disculpas de Trudeau fueron dirigidas solo a Zelenski y a los ucranianos. Formada en 1943 y compuesta principalmente por ucranianos étnicos, la División Galizien, en la militó Hunka, estuvo subordinada a las Fuerzas Armadas de Alemania y fue compuesta por radicales fascistas y es la responsable del asesinato masivo de ucranianos antifascistas y comunistas, tropas del Ejército Rojo, partisanos antifascistas y polacos, así como civiles judíos, rusos y eslovacos.

