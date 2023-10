https://sputniknews.lat/20231003/america-latina-y-sudeste-asiatico-empujan-al-alza-la-inclusion-financiera-global-1144340055.html

América Latina y Sudeste Asiático empujan al alza la inclusión financiera global

MOSCÚ (Sputnik) — La inclusión financiera a nivel mundial mejoró notablemente el pasado año, impulsada por América Latina y el Sudeste Asiático, según un... 03.10.2023, Sputnik Mundo

La segunda edición del Global Financial Inclusion Index, publicada este martes, refleja "un aumento importante, de 5,6 puntos, en el puntaje general de la inclusión financiera mundial, que alcanzó 47,3 sobre 100". "Esto se debe a los avances en el Sudeste Asiático y América Latina, reforzados por importantes avances en el apoyo que ofrecen los sistemas financieros", dice el comunicado de prensa. El informe, realizado por el Centre for Economics and Business Research (CEBR) y Principal, hace una evaluación integral y comparativa de la inclusión financiera a escala mundial y clasifica 42 mercados en términos relativos, además de una nueva puntuación absoluta a nivel mundial y regional. Brasil es una de las economías que más han subido en inclusión financiera a lo largo del último año, a la par con Tailandia, Vietnam y Corea del Sur. El gigante latinoamericano se sitúa hoy en el 21º lugar, con 47,6 puntos. Singapur encabeza esta clasificación de inclusión financiera con 73,9 puntos, seguido de Hong Kong (71,1) y Suiza (68,4). España está en la 29ª posición (41,4); México, en la 35ª (37,6); Perú, en la 38ª (31,4); Colombia, en la 39ª (30,2); y Argentina, en la 42ª, la última (23,9). El Global Financial Inclusion Index, elaborado a partir de datos de fuente públicas y encuestas, clasifica 42 mercados a partir de tres pilares de inclusión financiera: Gobierno, sistema financiero y apoyo de los empleadores.

