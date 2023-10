https://sputniknews.lat/20231003/el-dolar-pierde-su-hegemonia-frente-a-otras-monedas-usadas-en-el-comercio-1144348985.html

"El dólar pierde su hegemonía frente a otras monedas usadas en el comercio"

MOSCÚ (Sputnik) — El dólar está perdiendo su hegemonía a medida que se utilizan diferentes monedas para el comercio internacional, declaró a Sputnik el... 03.10.2023, Sputnik Mundo

El experto también destacó la posible creación de una moneda en el Mercosur (Mercado Común del Sur) y en el grupo BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) que podría competir con el dólar. "Tanto en África como en América Latina tenemos una lucha en común contra el imperialismo norteamericano y (...) contra la dominación económica", subrayó. Además, Hernández comentó que la neutralidad de El Salvador frente al conflicto ucraniano le ha valido mucha presión por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. "El Salvador ahora se ha abstenido, tanto en la Organización de las Naciones Unidas como en la Organización de los Estados Americanos, de condenar a Rusia, porque no tenemos elementos suficientes, y porque consideramos que no se trata de una agresión, sino de un conflicto entre dos naciones", añadió el especialista. Añadió que su país se ha mantenido firme en esta posición, y no cree que cambie en absoluto.

