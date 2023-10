https://sputniknews.lat/20231003/el-kremlin-rechaza-informes-sobre-supuestos-ensayos-de-un-misil-ruso-de-propulsion-nuclear-1144347576.html

El Kremlin rechaza informes sobre supuestos ensayos de un misil ruso de propulsión nuclear

El Kremlin rechaza informes sobre supuestos ensayos de un misil ruso de propulsión nuclear

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró al comentar los informes sobre presuntos ensayos del misil ruso Burevéstnik de propulsión... 03.10.2023, Sputnik Mundo

Más temprano, este 3 de octubre, el diario The New York Times publicó que unas imágenes de satélite supuestamente revelan que Rusia está preparando en el Ártico nuevos ensayos de un misil de propulsión nuclear o, tal vez, ya los ha realizado. El periódico escribió que se trata de un misil balístico intercontinental llamado Burevéstnik. Peskov también comentó que Rusia no ha salido del régimen de renuncia a los ensayos nucleares.Su comentario se debe a la idea de la periodista rusa Margarita Simonián, editora en jefe de Sputnik y del canal televisivo RT, de realizar una explosión de fusión nuclear en la atmósfera sobre Siberia para mostrar la firmeza de Rusia."Por el momento Rusia no ha abandonado el régimen de renuncia a los ensayos nucleares. Eso no lo ha hecho hasta ahora y no pienso que tales debates sean posibles desde el punto de vista oficial", destacó Peskov.

