https://sputniknews.lat/20231003/kevin-mccarthy-es-destituido-como-presidente-de-la-camara-de-representantes-de-eeuu-1144362190.html

Kevin McCarthy es destituido como presidente de la Cámara de Representantes de EEUU

Kevin McCarthy es destituido como presidente de la Cámara de Representantes de EEUU

El legislador Kevin McCarthy fue destituido este 3 de octubre como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, tras una moción promovida por... 03.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-03T20:52+0000

2023-10-03T20:52+0000

2023-10-03T21:37+0000

internacional

kevin mccarthy

eeuu

cámara de representantes de eeuu

política

partido republicano (eeuu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/03/1134297490_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8e3bd1a543f8dc195da0428996763ec4.jpg

La Cámara baja —que requirió 15 rondas de votaciones para elegir a McCarthy— nunca antes había destituido a un presidente en ejercicio de sus funciones. De hecho, no había celebrado una votación para remover a su líder en más de un siglo.Sin embargo, esta vez los legisladores de la Cámara aprobaron una moción para destituir a Kevin McCarthy como presidente en una votación de 216 a favor y 210 en contra. La moción fue presentada por el congresista republicano Matt Gaetz en respuesta al apoyo de McCarthy al acuerdo de financiación del Gobierno de Estados Unidos a corto plazo, algo por lo que había luchado el presidente Joe Biden, del Partido Demócrata. Gaetz alega que McCarthy llegó a un supuesto acuerdo secreto con Biden sobre la ayuda financiera y militar a Ucrania como parte de las negociaciones de financiación del Gobierno. McCarthy niega dicho señalamiento.Gaetz es representante del ala más conservadora del Grand Old Party y miembro del llamado Freedom Caucus, una bancada afín al expresidente Donald Trump (2017-2021).La rebelión encabezada por Gaetz contó con el apoyo de ocho legisladores de extrema derecha que han expresado su enojo contra McCarthy por trabajar con los demócratas para evitar un cierre del gobierno.Los demócratas, que se reunieron a puerta cerrada el 3 de octubre por la mañana para discutir qué estrategia seguir, finalmente decidieron no salvar a McCarthy."Los demócratas de la Cámara de Representantes seguirán anteponiendo las personas a la política. Estamos dispuestos a encontrar un terreno común bipartidista", dijo el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en un mensaje en X, antes Twitter.Ahora, los legisladores deben elegir un nuevo presidente permanente.Los ocho legisladores republicanos de línea dura que votaron para expulsar a McCarthy de la presidencia son Andy Biggs; de Arizona; Ken Buck, de Colorado; Tim Burchett, de Tennessee; Eli Crane, de Arizona; Matt Gaetz, de Florida; Bob Good, de Virginia; Nancy Mace, de Carolina del Sur, y Matt Rosendale, de Montana.En su participación en el debate antes de la votación, Gaetz acusó a McCarthy de "arrastrarse y doblar la rodilla" ante los grupos de presión e intereses especiales."No acepto ningún sermón de aquellos que se arrastran y doblan la rodilla ante los grupos de presión y los intereses especiales que poseen nuestro liderazgo, vacían este pueblo y toman prestado contra el futuro de nuestras futuras generaciones", señaló. Los republicanos de línea dura se oponían a un acuerdo con los demócratas porque consideran que hay un dispendio en los gastos del Gobierno federal y piden una revisión más exhaustiva a los montos de ayuda destinada a Ucrania, así como destinar más fondos a la seguridad en la frontera con México, donde cientos de miles de personas esperan cruzar la línea fronteriza.

https://sputniknews.lat/20231003/inicia-otro-juicio-mas-contra-trump-ahora-por-fraude-empresarial-en-eeuu--1144339416.html

https://sputniknews.lat/20230524/mccarthy-republicanos-y-democratas-aun-estan-lejos-de-un-acuerdo-sobre-la-deuda-publica-1139815841.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

kevin mccarthy, eeuu, cámara de representantes de eeuu, política, partido republicano (eeuu)