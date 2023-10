https://sputniknews.lat/20231003/los-gigantes-de-orion-ponen-en-duda-las-teorias-sobre-la-formacion-de-estrellas-y-planetas-1144331682.html

Los 'gigantes' de Orión ponen en duda las teorías sobre la formación de estrellas y planetas

Decenas de objetos del tamaño de planetas han sido descubiertos en la nebulosa de Orión mediante observaciones a través del telescopio espacial James Webb y... 03.10.2023, Sputnik Mundo

james webb (jwst)

agencia espacial europea (esa)

espacio

ciencia

planeta

Las entidades han sido bautizadas como objetos binarios de la masa de Júpiter, (Jumbos, por sus siglas en inglés) y aparecen en espectaculares imágenes tomadas por el telescopio. Los objetos son demasiado pequeños para ser estrellas, pero también desafían la definición convencional de planeta porque no están en órbita alrededor de una estrella madre, señaló The Guardian en una nota publicada este lunes.De acuerdo con el periódico, el descubrimiento contradice las teorías existentes sobre la formación de estrellas y planetas, que sugieren que no debería ser posible formar objetos del tamaño de Júpiter mediante el proceso que da origen a las estrellas dentro de las nubes de polvo y gas que se encuentran en una nebulosa.El profesor Mark McCaughrean, asesor principal de ciencia y exploración de la Agencia Espacial Europea (ESA), dijo a The Guardian que las observaciones se inspiraron después de que los datos de los telescopios terrestres insinuaran la existencia de los objetos."Estábamos buscando estos objetos muy pequeños y los encontramos. Los encontramos tan pequeños como una masa de Júpiter, incluso media masa de Júpiter, flotando libremente, no unidos a una estrella", dijo. "La física dice que no se pueden crear objetos tan pequeños. Queríamos ver si podíamos romper la física. Y creo que lo hemos conseguido, lo cual es bueno".Según el diario británico, estos objetos grandes, calientes y gaseosos parecen tener una composición similar a la de los planetas, ya que los análisis revelan la presencia de vapor y metano en sus atmósferas, pero técnicamente no son planetas."La mayoría de nosotros no tenemos tiempo para enfrascarnos en este debate sobre qué es un planeta y qué no lo es", afirmó McCaughrean. "Es como si mi gato fuera del tamaño de un chihuahua. Pero no es un chihuahua, es un gato".Los Jumbos tienen alrededor de 1 millón de años —bebés en términos astronómicos— y unas temperaturas superficiales de unos 1.000 grados centígrados. Sin una estrella anfitriona, se enfriarán rápidamente y presentarán brevemente temperaturas en el rango de habitabilidad antes de volverse increíblemente fríos. Sin embargo, como gigantes gaseosos que son, sus superficies no albergarán agua líquida, ni siquiera durante su breve periodo templado, lo que significa que no es probable que sean grandes candidatos a albergar vida extraterrestre, afirma The Guardian.

